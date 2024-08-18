味全龍18日舉行「徐總日」，遺孀「師母」謝榮瑤現身並感謝所有幫助過徐生明盃的貴人。（杜宜諳攝）

第12屆徐生明國際少棒錦標賽將在11月23日至26日彰化開打，味全龍也在18日舉行徐總日，全隊都穿上「85」號球衣，遺孀「師母」謝榮瑤也親臨現場，她感謝球團每年都為了「徐總日」費盡心思，也感謝所有幫助協會的球迷、企業們，邀約大家屆時有空一起來彰化走走。

謝榮瑤秉持著徐生明的心願，在他逝世後開始舉辦徐生明盃，原本只打算完成與徐總承諾的10年，但各界都十分不捨這個盃賽就此告終，師母也決定繼續辦下去，去年首次移師彰化舉行，受到熱烈迴響。

今年徐生明盃繼續在彰化永靖棒球場進行，謝榮瑤在致詞時感謝一路上所有幫助過協會的人們，「11年來，一個不算短的日子，但我真的很努力在往前走，很感謝球團給予協助，還有贊助的球迷、企業們，謝謝你們當我的後盾、支撐著我，讓徐生明棒球發展協會能繼續把比賽辦下去。」

每年徐總日，謝榮瑤總會擔心天氣不佳，昨天在天母的味全、富邦悍將的比賽打到4局下就因雨保留，但今天現場出了太陽，比賽也順利開打，謝榮瑤十分感恩，她透露，今年徐生明盃一樣會有外國球隊參加。

除了日本名古屋隊、韓國順天隊外，香港隊也積極說要自費參加，明年可能還會有紐西蘭隊也會報名。師母說：「還是先一步一步來，今年先把比賽好好辦完，還不敢想明年。」味全龍球團也會把今天所穿的85號球衣簽名義賣，扣除成本後將所得全數捐給徐生明棒球發展協會，用實際行動支持基層棒球。

味全龍18日舉行「徐總日」，賽前兩隊教練、球員們與「師母」謝榮瑤合影。（杜宜諳攝）