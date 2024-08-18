前台北市長、民眾黨主席柯文哲京華城案爭議持續，名嘴李正皓爆料，柯文哲在2020年3月10日與一名位高權重的女子開完神秘會議後，接著就收到京華城陳情信，若柯被起訴，她恐也有圖利嫌疑。柯文哲今（18）日回應，當日是和國民黨議員應曉薇的便當會。民進黨台北市議員簡舒培質疑，柯心虛才扯便當會，重點還是前副市長黃珊珊為什麼沒阻止柯，對此案是睜隻眼閉隻眼，還是樂觀其成？

簡舒培批評，柯文哲對於爆料顯然心虛了，東拉西扯是「議員便當會」，把所有問題推到議員身上，顯見柯在困獸猶鬥。但柯從來不是阿拉丁神燈，超過一半的議員都曾提出恢復重陽敬老金，柯當時卻未從善如流、主動恢復，「因此柯親自簽核決行京華城創紀錄的840％容積，絕對不是因為議員便當會的建議。」

簡舒培指出，京華城自2011年前市長郝龍斌時期，就要求將容積從392％提高為560％，被郝市府拒絕；柯文哲第1個任期，京華城也透過多方管道積爭取，但當時都發局仍認為京華城容積應維持392％。

她點出，2019年10月黃珊珊上任副市長後，2020年3月柯文哲就接下京華城陳情書，立即交辦都發局，還以內部專簽指示都發局把京華城案送都委會研議，當年11月11日柯文哲在依法無據親自簽核京華城都市計畫變更公告，違法准用都更容獎20％，讓京華城容積高達840％。「從接到陳情書到親自簽核決行，時間不到1年，柯市府處理京華城的速度猶如坐上噴射機。」

簡舒培質疑，黃珊珊為律師出身，2022年參選市長時還自詡「最了解市政」，但對於柯文哲依法無據簽核決行京華城准用都更容獎，大放送京華城840％容積，卻沒有阻止柯，「黃珊珊對京華城是冷眼旁觀，睜隻眼、閉隻眼，還是樂觀其成？」