民眾黨主席柯文哲「假帳案」燒不停，立法院民眾黨團總召黃國昌今天將啟程參與美國民主黨代表大會觀選團，巧妙避開假帳案風暴。黃國昌今強調，「很多不是基於事實的評論，沒有回應的必要，外界有一些見縫插針的操作其實大可不必。」

黃國昌今天下午表示，「自己等下就會前往機場，代表民眾黨參與我國到芝加哥參與美國民主黨黨代表大會的外交行程，感謝外交部同仁辛苦安排。」

黃認為，這次美國民主黨代表大會格外有意義，雖然先前美國民主黨代表透過線上、電話投票，已經決定賀錦麗（Kamala Harris）代表民主黨參與美國大選，不過，「這次黨代表大會，讓大家聯想到1968年，民主黨也在芝加哥舉辦黨代表大會，當時是第一次由美國現任總統林登·貝恩斯·詹森（Lyndon Baines Johnson）放棄連任，藉由黨代表大會選出新的總統候選人。」

黃國昌表示，睽違56年，2024年民主黨再次透過這樣的方式推選出賀錦麗代表參加美國總統大選，相信這次外交參訪行程，對於觀摩民主黨的民主程序，及民主黨從與全美各地到芝加哥，匯集非常重要的政治領導人，能與他們交流，相信對於對深化台美關係都是非常重要的事。

黃國昌說，在國內各個不同政黨之間或許有不一樣看法，但走出國門，面對國際社會，全體國人所期待的就是朝野不分彼此，共同代表國家爭取國家最大利益，強化台美關係，這也是柯文哲一直要求黨內同志，對內或許看法不一樣，但對外是團結的，都代表台灣、中華民國，希望此行與其他黨推派的代表能夠與美國政界友人，有更良好更深入的交流。

對於這次訪團成員及預計見的到美方代表，黃國昌表示，這次外交部規劃各黨團代表民進黨5位、國民黨5位，民眾黨因為是小黨，只被分配到1位，大概2個月前接到外交部通知後，因為有很多不同外交行程，黨團有各自的分工。

黃國昌說，「大家從外電可以清楚看到，美國民主黨代表大會是從19日持續到22日，包括民主黨前總統柯林頓、歐巴馬，他們都有各自演說的時間，最後一天禮拜四晚上是重頭戲，也就是民主黨這次參選美國總統大選的總統被提名人、副總統賀錦麗，會發表接受提名的演說。」

黃指出，白天所有行程都是由外交部所安排的，手上有完整的行程，只不過說外交部在行程上面打上了「僅供團員參考」，所以不方便幫其他的黨去說其他的黨推派的代表是誰，也不是很方便幫外交部宣佈他們所安排的5天行程。

至於外界解讀，黃國昌此行是為了黨內假帳風暴而避風頭，黃說，媒體很多不是基於事實的評論，沒有回應的必要，「這麼大的外交出訪行程，不是短短幾天就可以安排的好，對於台灣民眾黨來說，我們發現問題、面對問題、解決問題，台灣民眾黨上上下下都會做好自己的工作，扮演好自己的角色，外界可能配合一些特定政黨，進行見縫插針的操作其實大可不必。」

黃強調，與柯文哲相處到現在，柯真的是發現問題，就面對問題、解決問題的人，總統大選競選總部報帳的事情，既然之前發生了一些離譜的錯誤，現在當然有必要要善後，善後其實不外乎就是把所有的帳整裡的清清楚楚，讓社會大眾明瞭，對於民眾黨來講，認真面對錯誤、不斷反省改進，本來就是民眾黨的組織文化。