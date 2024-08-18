美國一戶人家日前深夜啟動洗碗機的清洗程序後就上床睡覺，沒想到洗碗機半夜竄出火花、釀成火警，儘管消防人員最終撲滅火勢，但整棟房子已完全無法居住，讓女主人直呼全家人「徹底崩潰」，呼籲民眾不要在半夜使用洗碗機。
《紐約郵報》（New York Post）報導，7日，美國堪薩斯州女子西蒙（Simone Anderson）如同往常般在睡前啟動洗碗機清洗程序後就上床睡覺，不到一個小時，她和丈夫就被家中煙霧探測器發出的警報驚醒，丈夫前往查看後，赫然發現廚房竄出火舌，橘紅色火焰從洗碗機旁竄出。
由於火勢太大，夫妻倆趕緊抱著孩子逃命並報警，消防人員後續撲滅火勢，但西蒙描述，「整棟房子已經完全無法居住」，「必須拆除廚房，我們整棟房子的每一寸都沾滿了灰燼」。
西蒙拍攝的火災後畫面顯示，洗碗機內部及旁邊的白色櫥櫃被燒得焦黑，原本白色的廚房天花板幾乎被燻黑，其他房間也有被濃煙燻黑的痕跡。
消防人員調查後確認，起火原因為洗碗機內部故障，西蒙表示，全家人至少得暫住旅館半年，等待房子整修完畢。
如今她不斷呼籲其他人，不要在半夜或不在家時使用洗碗機，因為如果不幸起火，將難以盡快撲滅火勢。
根據美國消防局（US Fire Administration）統計，電器故障是居家火警的主要原因，尤其多數死亡案例主要發生在午夜12時至隔日清晨8時之間，美國消防局建議居家主要電器要直接插入牆壁電源插座，而不是延長線，並且定期更換電線或電線已經耗損的電器。
美國電器服務公司RCG Electrical首席電機師格雷戈爾（Ryan Gregor）表示，洗碗機與任何電器一樣都有使用壽命，建議民眾要定期檢查及維護，並保持適當通風及避免電路過載，他也特別提到，家中安裝煙霧偵測器相當有必要。
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