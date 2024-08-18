美國一戶人家日前深夜啟動洗碗機的清洗程序後就上床睡覺，沒想到洗碗機半夜竄出火花、釀成火警，儘管消防人員最終撲滅火勢，但整棟房子已完全無法居住，讓女主人直呼全家人「徹底崩潰」，呼籲民眾不要在半夜使用洗碗機。

《紐約郵報》（New York Post）報導，7日，美國堪薩斯州女子西蒙（Simone Anderson）如同往常般在睡前啟動洗碗機清洗程序後就上床睡覺，不到一個小時，她和丈夫就被家中煙霧探測器發出的警報驚醒，丈夫前往查看後，赫然發現廚房竄出火舌，橘紅色火焰從洗碗機旁竄出。

Mum issues urgent warning to ‘check fire alarms now’ as she shows devastating results of running her dishwasher at night https://t.co/2Dbj90W46p — The Sun (@TheSun) August 14, 2024

由於火勢太大，夫妻倆趕緊抱著孩子逃命並報警，消防人員後續撲滅火勢，但西蒙描述，「整棟房子已經完全無法居住」，「必須拆除廚房，我們整棟房子的每一寸都沾滿了灰燼」。

西蒙拍攝的火災後畫面顯示，洗碗機內部及旁邊的白色櫥櫃被燒得焦黑，原本白色的廚房天花板幾乎被燻黑，其他房間也有被濃煙燻黑的痕跡。

#smokedetector #housefire ♬ house song - searows @simonepatrice_ We are devastated. Please pray for my family. Check your smoke detectors. Don’t run appliances at night. It’s not worth the risk. If you could just watch this video all the way through it is so helpful to me and if you feel led to help in any way my venmo is in my bio🤍 #firesafety

消防人員調查後確認，起火原因為洗碗機內部故障，西蒙表示，全家人至少得暫住旅館半年，等待房子整修完畢。

如今她不斷呼籲其他人，不要在半夜或不在家時使用洗碗機，因為如果不幸起火，將難以盡快撲滅火勢。

根據美國消防局（US Fire Administration）統計，電器故障是居家火警的主要原因，尤其多數死亡案例主要發生在午夜12時至隔日清晨8時之間，美國消防局建議居家主要電器要直接插入牆壁電源插座，而不是延長線，並且定期更換電線或電線已經耗損的電器。

美國電器服務公司RCG Electrical首席電機師格雷戈爾（Ryan Gregor）表示，洗碗機與任何電器一樣都有使用壽命，建議民眾要定期檢查及維護，並保持適當通風及避免電路過載，他也特別提到，家中安裝煙霧偵測器相當有必要。