南投名間鄉松柏嶺受天宮18日舉行中元普渡開香儀式，副縣長王瑞德（左二）與會祭拜，祈求平安。受天宮今年普渡供品約3000多桌，以1萬斤白米賑濟陰陽，普渡活動後，供品將捐給社福團體、學校及弱勢家庭。（南投縣府提供／陳淑芬南投傳真）

南投名間鄉松柏嶺受天宮今天舉行中元普渡開香儀式，副縣長王瑞德與會表示，受天宮中元普渡儀式莊嚴，祈求一切順利平安。受天宮主委陳登岳說，今年普渡供品約3000多桌，以1萬斤白米賑濟陰陽，普渡活動後，白米及供品將捐給社福團體、學校及弱勢家庭。

今天8月18日中元節，南投縣名間鄉松柏嶺受天宮是台灣玄天上帝信仰中心，下午2時舉行中元普渡開香儀式，王瑞德、受天宮主委陳登岳及縣議員張秀枝、蔡宗智、林儒暘、宋懷琳、吳棋楠，名間鄉長陳翰立與各村代表，祭拜玄天上帝、普渡公與好兄弟，祈求風調雨順。

一行人先在受天宮廟埕上香，隨即轉往第二停車場會場展開盛大的中元節賑濟孤幽普渡法會，以各式各樣「葷素桌」、「飯擔」等供品，祈求合境平安；境內各庄頭會場擺滿飲料、泡麵、水果、牲禮及飯擔等供品，祭拜好兄弟、無主孤魂。

王瑞德說，受天宮是玄天上帝祖廟，松柏嶺受天宮賑濟孤幽，中元普渡儀式莊嚴，祈求一切順利平安。

陳登岳表示，今年普渡供品約3000多桌，其中，葷素桌2500桌、「飯擔」1000擔，還有「粿擔」等。受天宮全台分靈有4294個，今年普渡提供一萬斤白米賑濟陰陽，普渡活動後，白米及相關供品全部捐給社福團體、學校及弱勢家庭。