翻攝爆料公社

農曆七月已經過了一半！最近大家出門應該都會聞到燒金紙的味道，老人說七月半怪事多，沒想到居然是真的！一名電動車騎士，近日行程機車經過台北市中山北路一段中山公民會館外，一名男子突然站在路中，猶如電影中的「浩克」的動作一樣，當騎士快經過時，男子突然大喊，讓騎士覺得相當莫名其妙，趕緊繞路快速通過，事後將行車紀錄器畫面PO在網路，引起網友熱議。

根據這名騎士上傳到《爆料公社》的影片中來看，當時騎士行駛民權東路一段右轉中山北路一段，途中突然發現前方道路中間站著一名男子，騎士當場減速避免發生意外，沒想到這名猶如「浩克」的男子，在騎士快靠近時，突然大喊「撞我！撞！」，讓騎士當場傻眼，趕緊繞開快速通過。

而騎士在網路上PO出影片後並發文表示「想吃普渡也不需要這樣呀～邊騎車邊想等一下晚餐要點什麼，結果突然衝出來一個人對我大喊：撞我啊」，而網友們看到影片後紛紛留言表示：「我無敵星星內誰敢撞」、「應該是吃飽了趕著收假的」、「吃俺老孫一棒！妖孽…哪裡走！」、「嗑了喪屍毒品？」、「浩克又偷跑出來了」、「傻眼ㄋㄟ」。