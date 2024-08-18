俄羅斯空天軍1架Tu-22M3戰略轟炸機，在蒙古北部的伊爾庫茨克地區(Irkutsk)墜毀，立即引發大火，就在消防隊準備前往滅火之降，又發生彈藥殉爆，現場一度氣氛緊張。

防衛部落格(Defense Blog)報導，在社群媒體上已廣泛流傳多則這起墜機事件的影片，顯示了轟炸機在空中就出現故障並且起火，夜空中一團火光持續下墜；之後在地面燃燒一段時間，轟炸機攜帶的Kh-22 飛彈遭到引爆，造成更大烈度的爆炸。

Tu-22M3逆火轟炸機，極速可達2.3馬赫，是俄羅斯空天軍至今仍相當倚重的轟炸機單位。(圖/俄羅斯國防部)

與當地警察一起到達現場的目擊者，拍攝了其中一次爆炸的影片片段；此外也有行車者從車上拍攝到殉爆當下的巨大火球。

Russian Tu-22M Bomber Crashes in Irkutsk!

Irkutsk region, Russia ❗

Bavovna Monitor 💥🔥🔥🔥💨

Additional footage 🎦

The first seconds after the fall of the russian military Tu-22M3 bomber was captured on camera. An explosion is visible in the footage.



According to Pro-Kremlin media "SH*T":

- The Tu-22M3 bomber took… https://t.co/yIubKn7Uul pic.twitter.com/gq1EAKMJyA — LX (@LXSummer1) August 15, 2024

早些時候的報告證實，這架轟炸機飛越伊爾庫茨克州時，因技術故障而失控，4名機組人員在墜地之前設法彈射。不過，當地州長科布澤夫(Igor Kobzev)後來說，其中一名飛行員仍因傷重不治身亡。

Tu-22M3 是前蘇聯在1970年代開發的超音速可變翼轟炸機，專為海上打擊任務而設計，可攜帶各種彈藥，包括 Kh-22 反艦飛彈。幾十年來，這架飛機一直是俄羅斯戰略轟炸機機隊的關鍵組成部分，但是已經因為技術老化，導致了人們對可靠性的擔憂。

這次墜機，是俄羅斯軍用飛機事故的最新一起，引發了人們對俄羅斯空天軍內部維護和戰備狀況的質疑。