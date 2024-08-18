日本桌球天后福原愛，近年將事業重心轉往大陸，開始直播工作，雖然形象受到重創無緣巴黎奧運球評工作，前陣子卻仍努力發文幫大陸奧運選手加油。今（18日）她更新貼文曝光近況，透露有「新歡」，還累到不小心原地躺平。

福原愛在微博曬出多張照片，畫面中可見她身穿網格運動上衣搭配輕便短褲，將頭髮紮成俐落馬尾，在球場上賣力揮動球拍，曝光自己認真練習的模樣，坦言最近找到新的興趣，「網球真的是門很棒的運動！找機會認真學習一下」，她也相當滿意運動時的自己，笑稱：「感覺打網球的我在閃閃發光耶！」

喜歡運動的福原愛表示：「運動使我快樂！」，玩笑說先前打桌球的時候，球拍面積較小，熱的時候可以當作扇子搧風，現在網球拍太大無法當成扇子。福原愛練習網球過程體力耗盡，還曬出一張累倒直接躺平在網球場上的照片，哀號打到腿軟了。

福原愛練習打網球累癱。（圖／翻攝自微博 福原愛）

貼文曝光後，吸引許多網友圍觀留言：「喜歡運動的小愛，越來越年輕了呢 」、 「離婚後的生活狀態不錯」、 「運動讓愛醬快樂，看出來了」、 「愛醬好美」、 「這套衣服真好看」、 「愛醬打網球很帥」。