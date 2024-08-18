台中市大肚區大東里內的趙氏宗祠「天水堂」已有250多年歷史，因建築保留寓意保平安的「犁頭符」和比照皇帝格局設置5個門框，非常特別。（潘虹恩攝）

台中市大肚區大東里內的趙氏宗祠「天水堂」已有250多年歷史，因建築保留寓意保平安的「犁頭符」和比照皇帝格局設置5個門框，非常特別。不過，近10多年來，建物年久老舊，屋頂漏水、梁柱也遭白蟻蛀蝕，地方近日爭取約213萬元進行修繕，盼保留天水堂百年文化記憶。

相傳早年趙氏祖先來到台中大肚開墾，趙姓大哥興建了永和宮，二哥注重文風興建磺溪書院，而趙三公從農重視人丁，因此在蜂穴地上建造宗祠「天水堂」並以「犁頭符」避邪，凝聚族人情感並保佑後代多子多孫；又相傳趙氏祖先為宋朝皇帝趙匡胤的後代子孫，因此宗祠比照古代皇帝的格局建置5片門框，非常特殊。

大東里長趙政忠18日分享，天水堂雖歷史久遠，但後代子孫仍遵照過去規定輪流打掃天水堂，當初被分到幾間房間子孫就掃幾天，數百年來代代如此，近來因親戚向外搬遷、地方長輩凋零，過去大概10個月才會輪1次，現在約3個月就會輪1次。不過，每逢重要節日如除夕、清明、重陽，分散各地的子孫仍會回來祭拜，因子孫多達千人，甚至會出現上午拜到下午的盛況。

台中市大肚區大東里內的趙氏宗祠「天水堂」已有250多年歷史，因建物年久老舊，屋頂漏水、梁柱也長出白蟻，地方近日爭取約213萬元進行修復。（潘虹恩攝）

台中市大肚區大東里內的趙氏宗祠「天水堂」已有250多年歷史，因建物年久老舊，屋頂漏水、梁柱也長出白蟻，拜堂外牆更被雨水沖刷崩落。（趙政忠提供／潘虹恩台中傳真）

趙政忠說，近十多年來天水堂出現漏水、屋頂或牆面塌陷，梁柱也開始被白蟻啃蝕，請人處理費用不低也無法阻絕，近幾年狀況又更嚴重。「應該是祖先冥冥之中有保佑！」，有天他看到文化局推動歷史老屋活化修繕的補助資訊，申請後順利爭取到文化局補助進行修繕。

中市文化局說明，天水堂一案進行建築漏水及牆面損壞等結構安全性修復，施作總經費約213萬元，其中文化局補助約147萬元，預計工期是210工作天，待申請方找到修繕團隊即可展開工程，盼「天水堂」不僅延續使用壽命，更傳承大肚在地的百年文化記憶。