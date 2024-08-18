周四（8／22）就是處暑，《搜狐網》命理專欄分享，生肖屬鼠、龍和雞的人在處暑過後將「三喜臨門」，不但桃花旺盛，有機會遇到合適對象，或和現任伴侶感情更甜蜜，且在關鍵時刻總能得到貴人幫助，事業運連帶財運一路上升。

▎生肖鼠

屬鼠人機智聰明，善於交際，在社交場合容易吸引異性注意，處暑後將迎來更旺盛的桃花運，有機會遇到心儀的對象，有伴者則能和另一半感情更甜蜜；事業方面，會因為聰明才智和勤奮努力受到眾人認可，在關鍵時刻得到貴人幫助，而屬鼠人本身也獨具慧眼，善於發現和抓住商機，可能會因為某個項目或投資的成功，讓財富有所增長。

▎生肖龍

屬龍人氣質非凡、魅力四射，總能成為眾人矚目的焦點，處暑後更能吸引異性目光，感情生活豐富多彩；此外，屬龍人天生具有領導能力和號召力，在團隊中往往發揮重要作用，結識了許多志同道合的貴人和朋友，在事業上給予重要的支持和幫助，財運也跟著水漲船高，可能因為某個重要的決策和行動，迎來財富增長與事業成功。

▎生肖雞

屬雞人注重細節，對待感情專一，處暑後會更專注感情生活，遇到合適的伴侶或和現任伴侶感情更深厚；職場上，屬雞人勤奮好學、善於思考，總是能找到解決問題的方法，獲取優異的成績，並受到上司和同事的認可與賞識，從而獲得貴人幫助，加上屬雞人敏銳的洞察力和判斷力，能有效掌握商機，並因此獲得豐厚的回報。

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