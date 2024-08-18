香港樂壇天后鄭秀文出道多年，和女演員「紅姑」鍾楚紅以及女富豪甘比（陳凱韻）感情非常好，在香港被封為「富貴三姐妹」。8月19日是鄭秀文52歲生日，三人團聚提早慶祝，並曬出貼臉合照，互動親密之外，三人狀態也令人驚訝。許多粉絲紛紛湧入送上生日祝福。

17日鄭秀文在IG曬出與64歲鍾楚紅、44歲甘比的合照，三人雖然都邁入熟女階段，但是外貌依舊維持的非常好。照片中，三人皆露出燦爛笑容，鄭秀文配文寫下：「聚。開心。什麼都可說。彼此明白。提早慶祝生日。還有兩天，又大一歲。年紀從來不是我的忌諱。擁抱每個階段的自己。謝謝你倆。」

女星鍾楚紅（左起）、鄭秀文、千億富婆甘比被稱為「富貴三姐妹」。（圖／翻攝自鄭秀文 IG）

據悉，香港富商劉鑾雄老婆甘比（陳凱韻）原本是娛樂記者，和劉鑾雄結婚後，身價狂增至700億港幣（約台幣2891億元）。也因為先前工作關係，結識鄭秀文、鍾楚紅等藝人她也曾發文感謝鄭秀文「在我最無依無助的時候，是她無私無壓力地被我消費...」，之後三人也成為無話不談的好姐妹。

甘比、鍾楚紅現身鄭秀文演唱會。（圖／kimbeechan_official IG）

而擁有「東方瑪麗蓮夢露」之稱的女星鍾楚紅則是息影多年，也鮮少在社交平台更新動態，粉絲只能偶爾從其他名人的貼文中，看到她的身影，讓不少粉絲十分想念這位一代女神。此次，3人合照中，鍾楚紅將頭髮盤起，皮膚緊緻、面色紅潤，氣色非常好，一點都看不出已經年過64歲。不少粉絲看到她的現況都相當驚喜：「紅姑也是好美」、「Miss u 紅姑」。