馬來西亞藝人艾成於2022年8月17日離世，至今已滿2年。昨（17日）他的妻子王瞳曬出一張兩人甜蜜牽手的背影，還引用歌詞〈牽我的手〉表達對丈夫無盡的思念，讓眾人看了心疼又鼻酸。

王瞳17日在社群平台上引用牧師林義忠改編的歌曲〈牽我的手〉：「牽我的手，我的主啊，請祢麥離開我，這條路我擱要行，我需要祢來作伴。牽我的手，我的主啊，請祢麥離開我，有時我會驚，有時不知按怎行，有時敢若聽不著祢的聲。」

王瞳引用歌詞〈牽我的手〉向丈夫表達無盡思念。（圖／IG@王瞳）

特別是最後一句話，「牽我的手，請祢與我作伴，互我的腳步又穩又定，走到祢的門前，聽到祢的聲，與我說：『入來我的囝！』讓眾人通通紅了雙眼，像是王瞳在喊話天上的艾成一樣。

貼文曝光後，湧入粉絲們加油打氣，「加油成成一直在你身邊」、「瞳瞳姐姐加油~我們大家都陪在妳身邊，我們之後期待與成成哥哥再相遇」、「現在有好多人都牽著妳，妳不孤單」、「牽我的手，愛到永遠。」

據悉，自從艾成離世後，王瞳花了好長一段時間才走出來，勇於面對事實。雖然恢復了以往的日常生活，努力拍戲工作。不過王瞳透露，每當夜深人靜或特殊節日時，她仍會想起艾成生前的點滴，不會刻意隱藏情緒並放聲大哭，歷經此事後，反而讓她更加珍惜現在的每分每秒。