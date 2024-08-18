趙傳17日在天津奧林匹克中心體育館舉辦「給所有知道我名字的人」世界巡迴演唱會，特別邀請任賢齊同台嗨唱〈我是一隻小小鳥〉、〈心太軟〉等歌。任賢齊興奮說：「李宗盛大哥知道我們倆只小小鳥一起演出，他回了四個字 『樂壇傳齊』。傳哥是我音樂路上遇到的第一位貴人，我終於又圓一個夢，可以跟傳哥合唱了。」

任賢齊出道前曾在樂器行打工，因此認識當時已紅遍大街小巷的趙傳，而向來提攜後輩的趙傳，不僅帶著他一起跑活動，還不吝傳授歌唱技巧，任賢齊說：「哥的KEY比我們高2個，我每次跟著他要學他的歌，我都覺得我快要斷氣了。」也提到當時跟著趙傳工作當助理，「每一場演出，哥給我們的零用錢是3倍耶」。

趙傳（右）邀任賢齊同台合作。（摘自趙傳微博）

任賢齊那時候只要舞台上的工作告一段落，都會走下台聽趙傳彩排，「傳哥唱著〈我是一隻小小鳥〉時真的好感動，傳哥總是鼓勵我不要灰心，他說『只要你繼續努力拍著翅膀，一樣可以飛上青天』，所以每次唱這首歌就會想起那個時候，我第一次在台上演唱時就唱到哭。」亦師亦友的情誼令人感動。

趙傳近期為了巡演嚴控飲食，此次來到天津，他不僅抽出時間一遊「天津之眼」，也破例品嚐大麻花（麻花捲）及狗不理包子等美食，笑喊「來到天津的碳水值不由自主拉滿」。他接下來將繼續大陸巡演，明年有望唱返台灣。