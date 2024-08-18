我國南部觀光勝地墾丁因為食宿價格過高，導致觀光人潮大減，不少人都認為去墾丁不如出國。一位網友近日好奇詢問，日本是我國出國人次最多的國家，「日本有像墾丁的盤子觀光區嗎？」，貼文曝光後引發熱議，其中最多人提到的就是大阪黑門市場。

原PO在PTT發文表示，墾丁的缺點就是許多花費都相當高，把消費者當盤子敲，很多人說飛沖繩都比墾丁省錢，讓他忍不住好奇，有沒有哪一個觀光區域最像墾丁，「專坑盤子的？」

對此，許多人紛紛回應，「黑門市場，去一次就知道這個地方不能去」、「黑門市場，當地人叫我不要去」、「黑門市場有1000日幣一盒的章魚燒，盤到不行，被日本人嗆爆，但我上個月去他還是賣一樣的價錢，完全沒改」、「黑門市場啊，疫情前一兩年滿嚴重，疫情後聽我日本朋友說有收斂了，還是會貴一點，但就是可接受範圍」。

另外也有網友提到其他地點，「大阪黑門市場、京都錦市場跟東京築地外市場某部份」、「黑門市場、錦市場、築地，三大日本坑殺外國人景點」、「北海道二世古吧，拉麵貴到日本人吐槽」、「松島也蠻坑的」。