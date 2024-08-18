美國總統大選的過程跌宕起伏，令人難以預測，不論從政的或是經營企業的，人人都關切大選之後美國政府如何對待中國。美國資深的中國問題專家林培瑞在媒體撰文指出，美國大選後的中國政策走向取決於川普或哈里斯當選、誰在新政府裡主導中國政策，以及主導中國政策幕僚是否能看穿中共政權的本質。總之，這有種擲骰子的感覺。

林培瑞在《美國之音》撰文指出，個世紀70年代美中互設聯絡處並開始交往以來，美國政府的中國政策依靠外交官和一些「中國通」，實際上對中國政治生活的理解是相當膚淺的。他們不太願意聽那些流亡海外政治異議人士的意見，洋人專家的華語能力也很有限，分析中國的政治問題，只能隔靴搔癢。他們離不開兩種天真的前提：一，中共代表一個歷史悠久的國家，我們不便過問人家的「不同文化」；二，將來中共跟國際社會增加了來往，自然會變得更文明。

文章說，80年代開始美中之間來往增加了，美國各種人到中國，通常只能看到社會的表層。從尼克森到歐巴馬，美國政府裡的中國通們基本上沒有掌握中共的本質：權力是第一優先，領導勾心鬥角是常態。到川普時期有突破。雖然看不慣川普與他的政策，但川普執政時期對中共的政策有了不容低估的新發展，美國政府裡有一些深入了解中共幕僚，像國務院裡的余茂春(Miles Yu)與白宮裡的博明 (Matt Pottinger)。

林培瑞在文章中表示，目前的關鍵問題是明年初美國的新領導班子上任時，會有什麼樣的人指定對華政策？如果是川普，他容易衝動且不好預測，以前的幕僚不見得會回來。如果哈里斯當選，多半會跟著拜登的方向走，但具體政策也不容易預測。

但是，林培瑞認為，兩個副總統候選人的傾向倒是比較明顯的。共和黨萬斯(J.D.Vance)表示過不那麼支持「國外的小戰爭」，指的除了烏克蘭戰爭之外，也意味著不太願意拿很多資源來保衛台灣。民主黨的副總統候選人沃爾茲 (Tim Walz)與中國來往較多，在廣東當過一年教師，並長期組織教育團體到中國參訪，也更了解一些中國民間社會生活。

沃爾茲擔任國會議員時對美國的中國政策參與較深，美國主流媒體說沃爾茲對中國的評價是「一半一半」的，這麼說也可以算對。沃爾茲不像博明，中國話說得那麼流利還做過深入調查報告，更不像余茂春是在中國生長的。沃爾茲的中國經驗是通過英語得來的。「語言障礙」遠遠不只是辭彙問題，還包括許多心理障礙，用中文才能進入中國社會，體驗他們的喜怒哀樂。

林培瑞表示，美國新政府上台後，對中共的政策有3個「不知道」：第一，不知道川普贏還是哈里斯贏；第二，不知道會把中共政策交給誰來管；第三，不知道哪位（或哪幾位）能否看穿中共的本質。總之，頗有擲骰子的感覺。