「台灣拳后」林郁婷（中）18日回到故鄉新北市鶯歌區參與新北市府舉辦的大遊行，自鶯歌區公所出發，許多民眾爭相一賭拳后風采，沿路鞭炮聲不斷，熱情不減，許多民眾爭相集結到鶯歌國小歡迎，林郁婷也擊掌回應大家。（鄧博仁攝）

「台灣拳后」林郁婷（右）18日回到故鄉新北市鶯歌區參與新北市府舉辦的大遊行，教練曾自強（左）全程陪同。隊伍自鶯歌區公所出發，許多民眾爭相一賭拳后風采，沿路鞭炮聲不斷，熱情不減。（鄧博仁攝）

「台灣拳后」林郁婷（中）18日回到故鄉新北市鶯歌區參與新北市府舉辦的大遊行，自鶯歌區公所出發，許多民眾爭相一賭拳后風采。沿路民眾從背後噴泡泡，立刻引起林郁婷做出防衛姿勢。（鄧博仁攝）

「台灣拳后」林郁婷（中）18日回到故鄉新北市鶯歌區參與新北市府舉辦的大遊行，自鶯歌區公所出發，許多民眾爭相一賭拳后風采，沿路鞭炮聲不斷，熱情不減，許多民眾爭相集結到鶯歌國小歡迎，林郁婷也擊掌回應大家。（鄧博仁攝）

「台灣拳后」林郁婷18日回到故鄉新北市鶯歌區參與新北市府舉辦的大遊行，自鶯歌區公所出發，許多民眾爭相一賭拳后風采，沿路鞭炮聲不斷，熱情不減，許多民眾爭相集結到鶯歌國小歡迎，林郁婷也擊掌回應大家。（鄧博仁攝）

「台灣拳后」林郁婷18日回到故鄉新北市鶯歌區參與新北市府舉辦的大遊行，自鶯歌區公所出發，許多民眾爭相一賭拳后風采，沿路鞭炮聲不斷，熱情不減，許多民眾爭相集結到鶯歌國小歡迎，林郁婷也擊掌回應大家。（鄧博仁攝）

「台灣拳后」林郁婷18日回到故鄉新北市鶯歌區參與新北市府舉辦的大遊行，自鶯歌區公所出發，許多民眾爭相一賭拳后風采，沿路鞭炮聲不斷，熱情不減，許多民眾爭相集結到鶯歌國小歡迎，林郁婷也擊掌回應大家。（鄧博仁攝）

「台灣拳后」林郁婷（右）18日回到故鄉新北市鶯歌區參與新北市府舉辦的大遊行，教練曾自強（左）全程陪同，兩人不斷地在車上玩自拍。隊伍自鶯歌區公所出發，許多民眾爭相一賭拳后風采，沿路鞭炮聲不斷，熱情不減。（鄧博仁攝）

「台灣拳后」林郁婷18日回到故鄉新北市鶯歌區參與新北市府舉辦的大遊行，自鶯歌區公所出發，許多民眾爭相一賭拳后風采，沿路鞭炮聲不斷，熱情不減，許多民眾爭相集結到鶯歌國小歡迎，林郁婷也擊掌回應大家。（鄧博仁攝）

「台灣拳后」林郁婷18日回到故鄉新北市鶯歌區參與新北市府舉辦的大遊行，自鶯歌區公所出發，許多民眾爭相一賭拳后風采，沿路鞭炮聲不斷，熱情不減，許多民眾爭相集結到鶯歌國小歡迎，林郁婷也擊掌回應大家。（鄧博仁攝）

「台灣拳后」林郁婷（中）18日回到故鄉新北市鶯歌區參與新北市府舉辦的大遊行，自鶯歌區公所出發，許多民眾爭相一賭拳后風采，沿路鞭炮聲不斷，熱情不減，許多民眾爭相集結到鶯歌國小歡迎，林郁婷揮手回應大家。（鄧博仁攝）

「台灣拳后」林郁婷18日回到故鄉新北市鶯歌區參與新北市府舉辦的大遊行，自鶯歌區公所出發，許多民眾爭相一賭拳后風采，沿路鞭炮聲不斷，熱情不減，許多民眾爭相集結到鶯歌國小歡迎，林郁婷也擊掌回應大家。（鄧博仁攝）

「台灣拳后」林郁婷18日回到故鄉新北市鶯歌區參與新北市府舉辦的大遊行，自鶯歌區公所出發，許多民眾爭相一賭拳后風采，沿路鞭炮聲不斷，熱情不減，許多民眾爭相集結到鶯歌國小歡迎，林郁婷也擊掌回應大家。（鄧博仁攝）

「台灣拳后」林郁婷（右）18日回到故鄉新北市鶯歌區參與新北市府舉辦的大遊行，教練曾自強（左）全程陪同。隊伍自鶯歌區公所出發，許多民眾爭相一賭拳后風采，沿路鞭炮聲不斷，引起林郁婷眼睛不適。（鄧博仁攝）

「台灣拳后」林郁婷（右）18日回到故鄉新北市鶯歌區參與新北市府舉辦的大遊行，教練曾自強（左）全程陪同。隊伍自鶯歌區公所出發，許多民眾爭相一賭拳后風采，沿路鞭炮聲不斷，熱情不減。（鄧博仁攝）

「台灣拳后」林郁婷（右）18日回到故鄉新北市鶯歌區參與新北市府舉辦的大遊行，教練曾自強（左）全程陪同。隊伍自鶯歌區公所出發，許多民眾爭相一賭拳后風采，沿路鞭炮聲不斷，熱情不減。（鄧博仁攝）

「台灣拳后」林郁婷（右）18日回到故鄉新北市鶯歌區參與新北市府舉辦的大遊行，教練曾自強（左）全程陪同。隊伍自鶯歌區公所出發，許多民眾爭相一賭拳后風采，沿路鞭炮聲不斷，熱情不減。（鄧博仁攝）

在巴黎奧運期間因作家JK羅琳等人評論而陷性別爭議的台灣拳后林郁婷18日返家鄉鶯歌遊行，行前受訪時談到JK羅琳時表示，謝謝「J...那位朋友，讓大家都可以認識我」。

遊行隊伍自鶯歌區公所出發，許多民眾爭相一賭拳后風采，沿路鞭炮聲不斷，熱情不減。一路上獲在地民眾的夾道歡呼與歡迎，林郁婷不斷揮手致意，氣氛熱烈。

台灣女子拳擊選手林郁婷奪金歡慶遊行，自今天早上10點從新北市鶯歌區公所出發，原定早上11點前預計抵達鶯歌國小，但因響應群眾非常踴躍，沿途不但有民眾自製看版，更有許多自稱「郁守」的粉絲準備應援小物要致贈給林郁婷，導致隊伍至接近12點才抵達鶯歌國小，超過1000人在現場等候，更在林郁婷抵達時紛紛吶喊尖叫，手上高舉金牌海報，現場氣氛相當熱烈。

林郁婷分別回母校鶯歌工商、鶯歌國中以及鶯歌國小，所到之處都引發關注，回到母校同樣受到學弟妹們熱情歡迎，林郁婷受訪表示，「大家可以認識我，認識拳擊，我覺得這是一件非常值得高興與驕傲的事情」，她也說，「謝謝那個J...那位朋友，讓大家都可以認識我。」外界推測，這位J朋友指的就是外國作家「J.K.羅琳」。