雲林縣虎尾鎮「虎尾中元文化祭」18日登場，7大普渡區各有特色，信眾李清松（見圖）準備1萬個1美元紅包分送，讓大家「平安發財」。（張朝欣攝）

雲林縣虎尾鎮「虎尾中元文化祭」18日登場，7大普渡區各有特色，今年有信眾準備1萬個1美元紅包分送，讓大家「平安發財」。北港鎮北港朝天宮則舉辦「慶讚中元普渡法會」，由朝天宮青果鋪準備價值20餘萬元的「水果山」供民眾「吃平安」，不到10分鐘就被一掃而空，不少人滿載而歸。

雲林縣虎尾鎮「虎尾中元文化祭」18日登場，7大普渡區各有特色，其中南區的「結肉山」準備豬、羊、雞、鴨共600餘隻，讓「好兄弟」盡情享用。（張朝欣攝）

「虎尾中元文化祭」與「基隆中元祭」並稱「北基隆、南虎尾」，7大普渡區包括東、西、南、北、中、德興、福德區。北區以冰雕、蔬果雕為主題，信眾李清松提供1萬個1美元紅包作為平安發財金，下午開香先發送300包暖身，晚間正式發送；南區的「結肉山」準備豬、羊、雞、鴨共600餘隻，讓「好兄弟」盡情享用。

中區由虎尾毛巾業者製作「毛巾蛋糕塔」供品，行銷虎尾毛巾產業；西區在虎尾天后宮前擺放5輛重型機車供大家欣賞。德興區準備麻將、象棋、撲克牌、玩具等，讓「好兄弟」消遣娛樂；東區的炮城施放煙火，熱鬧非凡。虎尾鎮公所與農會也發揮創意，用在地特產花生製作「花生老虎吉祥物」。

虎尾鎮路長林嘉弘表示，今年中元文化祭特別結合七夕情人節，規畫「浪漫情人夜音樂會」、「素還真鋼雕璀璨光影秀」、「鬼怪踩街嘉年華」、「中元狂歡趴」等活動，吸引上萬民眾來虎尾體驗中元祭典文化，感受愈夜愈美麗的小鎮魅力。

北港朝天宮「慶讚中元普渡法會」，由法師率朝天宮董監事誦經，為全球祈福消災。由朝天宮青果鋪提供的「水果山」，因疫情停辦4年，今年復辦，信眾準備20餘萬元水果，包括文旦、蘋果、鳳梨、楊桃等，下午5點開放「搶水果」，不到10分鐘就被在旁等候多時的民眾一掃而空，拿回家與親友分享「吃平安」。