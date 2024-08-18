近年來民宿已成為遊客首選住宿的優先考量，能體驗不同特色的民宿；但近期宜蘭民宿頻頻傳出投訴事件，不僅民眾入住後發現房裡已另有房客，不然就是床旁邊有排泄物等問題，讓遊客對於宜蘭民宿品質有點失去信心。宜縣府表示，會加強稽查，為非法民宿將進行開罰，若嚴重影響公共安全者，將實施斷水或斷電。

暑假剛開始時，就有遊客投訴位在頭城的某民宿，開房門進去後竟發現房裡已有另一組房客了，跟房務反映後換另一間房間，變成電子鎖沒反應，根本進不了門，讓遊客直呼「好疲勞喔」，原本一家人到宜蘭玩，累了一整天終於可以到民宿休息，沒想到住宿過程一波三折，一家人深感無奈。

另有民眾在網路社群PO文，住在礁溪某家民宿，躺在床上時覺得有股味道，才發現床邊竟然有兩條疑似人類或寵物的排泄物沒有清理，令人噁心到極點，更離譜的時房務人員來了之後，直接退費並趕人，而不是幫他們另外安排住宿，讓受害遊客整個露宿街頭，讓人傻眼！不少網友留言嘲諷「哪來的狗屎運」。

宜蘭縣民宿協會理事長林文正指出，希望政府能盡量輔導非法民宿取得合法執照，否則不受政府稽查檢核，較容易出事，不想要讓非法業者影響宜蘭民宿良好的品質跟口碑，也請縣府能加強取締非法，保護合法業者；並建議遊客在訂房前能先至觀光署網站查詢合法民宿，較有保障。

宜蘭縣內統計至今年3月，合法旅館有245間、民宿有2005間；工旅處長李東儒表示，對於非法旅館及民宿，工旅處每月以4次聯合稽查為原則，另包含不定期、不定時稽查，稽查工作以影響公共安全為優先處理對象，並依序以日租套房、非法旅館與民宿、領有登記證旅館與民宿之違規案件進行處理。

李東儒說，另針對非法旅館與民宿，除依據發展觀光條例予以罰鍰，並於行政處分後公開相關資訊於相關網站，以作為消費者住宿參考指標及遏止縣內非法旅館與民宿業增長。對於持續違規的旅館民宿業者，工旅處也會依照發展觀光條例連續處罰，嚴重影響公共安全者，也將實施斷水斷電。