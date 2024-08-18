民眾黨主席柯文哲陷總統大選假帳風波，他提出黨務改革，包含財務監督委員會、長期合作的律師團、應變小組、善後小組。善後小組由時任競總總幹事黃珊珊來負責。媒體人康仁俊認為，柯文哲要黃珊珊負責善後小組，就已經做了一個決定，中評會可能不會開除黃珊珊黨籍。

康仁俊今(18日)在中天《週末大爆卦》節目中表示，最近民眾黨前立委陳琬惠罵得很兇，甚至點名黃珊珊，陳琬惠是在《民眾之聲》說的，這是民眾黨的平台，也就是代表民眾黨內部有這樣的聲音，當然有她的代表性。

康仁俊接著表示，所以柯文哲今天的定調，最有趣的是第四點「建立善後小組」，由黃珊珊負責，表示柯文哲已經做了一個決定。因為接下來要開中評會。他合理的認為，第一場中評會，就知道這3個人不會出席了，但是程序還是要走一下，到時的狀況會是，經過2個多小時，雙方意見都有，可是沒有結論。

康仁俊指出，今天柯文哲出來講要建立善後小組，由黃珊珊負責，中評會可能就不會開除黃珊珊黨籍。若是開除黃珊珊黨籍，對柯文哲來講，是一個更大的傷害；黃珊珊去留的問題，對民眾黨來講，重要性還不如對柯文哲的影響。