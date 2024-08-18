台中8旬廖姓老翁今年父親節到銀行提領52萬元現金，行員發現疑遭詐騙通報警方。中市第一警分局員警到場了解，廖翁先說領錢購物，後改口說要領現金回家，員警苦口婆心阻詐，廖翁怒嗆員警：「快被你們氣到中風」，警方研判事涉詐騙，與行員合力耐心勸阻，終讓廖翁打消提款念頭，完成阻詐任務。

中市第一警分局民權派出所8月8日下午2時許，接獲轄內銀行來電指稱，80歲廖姓老翁臨櫃要提領52萬元現金，但詢問用途時，他言辭閃爍疑遭詐騙，警員趕赴現場關心了解。

廖翁先向員警指稱，領現金要用來購物，但警方追問購買何物？老翁不但含糊其辭，且表情有異，員警循線聯絡到廖翁兒子，但廖兒也不知老父領錢何用；隨後，廖翁改口塘塞指稱，領現金要帶回家備用。

「快被你們氣到中風！」廖翁被勸到怒懟員警，但員警根據多年偵辦詐騙案經驗，研判事涉詐騙，仍不斷耐心勸導。

在警方與銀行的行員鍥而不捨的勸導及說明後，廖翁終於打消提領現金念頭，空手離開銀行，保住老本。

警方提醒民眾，詐騙集團手法推陳出新，透過假檢警、網路交友及假投資等手法，以話術誘騙民眾匯款，甚至還傳授規避警方及行員阻詐說法，民眾如遇到疑似詐騙案，立即撥打「165」反詐騙專線或「110」報案專線，謹防受騙。