男大生騎車自撞橋頭，墜落6米深溪床。（警方提供）

男大生騎車自撞橋頭，墜落6米深溪床。（警方提供）

警消以吊掛方式救起男大生。（警方提供）

新北市21歲張姓男大學生今（18）日下午4時許騎車行經鶯歌區大湖路，不慎自撞中湖橋橋頭，身體翻過欄杆墜落約6米深溪床，警消獲報到場救援，以吊掛方式將張男救起，送往林口長庚醫院，所幸僅四肢擦挫傷，意識清醒，無生命危險。

張男向警消表示，剛與同學打完球準備返家，行經該處時轉彎角度不夠，導致車頭撞橋頭。三峽警分局依交通事故程序處理，對張男進行酒測，無酒精反應，研判張男疑車速過快加上疲勞，不慎發生意外。