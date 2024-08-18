民眾黨主席柯文哲政治獻金風波延燒，親綠網紅四叉貓17日再爆，柯文哲競總有2輛車為「木可公司」所屬，這2輛車費用共70萬元，柯競總卻花費200萬元租用，是當小草的錢很好割嗎？名嘴歷史哥李易修指出相關操作：柯文哲商品，小草向木可買，錢進木可；柯要另付商品授權費給木可，小草斗內轉一手，還是錢進木可；柯文哲租車費，柯文哲競辦買車，柯文哲給木可租車，依然是錢進木可。他直呼這是「木可一草三割？」

「木可一草三割？」歷史哥今(18日)在臉書發文，針對柯文哲與木可公司帳務糾纏不清的亂象指出：

一割，柯文哲商品，小草向木可買，錢進木可。

二割，柯文哲商品授權費，柯文哲要另付授權費給木可，小草斗內轉一手，還是錢進木可。

三割，柯文哲租車費，柯文哲競辦買車，柯文哲給木可租車，小草斗內轉一手，依然是錢進木可！

粉專「誰比朕更有力」留言直酸「所以，木可根本不算是競選總部的合作廠商，而是競選總部才是木可的合作廠商」，歷史哥回「你這句太狠了」。網友質疑「這就是左手轉給右手的行為，恐怕有圖利疑慮」、「天將大任於民眾黨也，必先割其小草，餓其體膚，空乏錢包」、「小草會說：我們自願的」、「花蓮有剝皮辣椒，民眾黨有剝皮小草」、「就是將政黨商業化經營，把政黨當營利事業」、「三割？三哥？沒毛病！」