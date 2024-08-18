中共全國人大常委會原副委員長、前中國科學院院長、「兩彈一星功勳獎章」獲得者周光召，因病醫治無效，於2024年8月17日在北京逝世，享年95歲。

據《澎湃新聞》報導，1929年5月出生周光召是湖南長沙人，曾任中國科學院院士、院長，是中國知名理論物理學家。1958年在國際上首先提出粒子的螺旋態振幅，並建立了相應的數學方法。1960年推導出贗矢量流部分守恆定理（PCAC），成為國際公認的PCAC的奠基者之一。

周光召1951年畢業於清華大學物理系，從師於著名理論物理學家彭桓武教授，進行基本粒子物理的研究，1954年畢業於北京大學研究生院，1957年赴蘇聯莫斯科杜布納聯合原子核研究所工作。

周光召1961年回國後從事核武器理論研究，參加領導了爆炸物理、輻射流力學、高溫高壓物理、計算力學等研究工作，在中國第一顆原子彈和氫彈的理論設計中作出了重大貢獻。周光召1999年被授予「兩彈一星功勳獎章」，同時獲得此項榮譽的還有錢學森、錢三強、鄧稼先等共23人。

1980年，他在國際粒子物理會議上第一次公開露面，錢三強向海內外科學家介紹他是「中國最傑出的物理學家之一」，諾貝爾獎得主李政道亦稱讚說，「在我們同行中，他也是相當出色的。」