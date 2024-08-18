中華隊在巴黎奧運勇奪2金5銅，金牌數延續上屆東京奧運的2金，國手們回到台灣後受到熱烈歡迎，也有不少活動邀約，18日下午拳擊女子57公斤級金牌林郁婷、羽球男雙金牌李洋連袂出席機能服飾品牌活動，大秀兩人珍貴的奧運金牌，也期許這股熱潮能延續，讓台灣體育更好。

巴黎奧運結束後，李洋和女友到日本旅遊，是他第一次不是為了比賽出國，兩人除了享受難得的假期，也遇到很多熱情的台灣民眾，讓李洋印象深刻，18日的機能服飾品牌VERVE的活動也是李洋奧運後第2個公開行程，讓他再一次感受到粉絲的熱情。

近日台北市長蔣萬安宣布計劃將李洋、王齊麟的母校台北市中山國中前的復興北路361巷設立別名「麟洋路」，引起熱烈討論，李洋坦言受寵若驚，並回應：「名字能夠成為路名對運動員的付出是很大的肯定，但我跟齊麟有今天和兩屆奧運金牌，背後有很多力量幫助我們，像是教練、球團、企業支持、協會幫我們報名和防護員跟體能訓練師，這些背後的無名英雄們。」

李洋繼續說：「所以我想只提到『麟洋』好像還無法包含所有的意義，以及羽球這項運動的全部。我們能夠受到關注、獲得很多幫助，也是因為有小戴（戴資穎）成為世界球后，她和阿天（周天成）在國際賽事努力打出成績，才能讓羽球這個運動被台灣民眾看見並喜愛，所以希望或許可以能夠有把這麼多人的貢獻涵蓋進來的意義。」

這個禮拜透過許多公開活動感受民眾熱情的林郁婷，認為獲得關注也代表肩上的責任更重，更要好好照顧自己，也想藉著熱度還在，可以把這份力量延續下去，讓更多人認識拳擊和體育，號召更多企業來支持。