中華職棒近年邀請不少韓籍啦啦隊女神加盟，成功讓球場上多出不少吸睛亮點。李多慧2023年來台加入「樂天女孩」隨後轉當「小龍女」人氣扶搖直上；韓國職棒起亞虎啦啦隊20歲超新星李珠珢憑藉魔性「三振舞」暴紅，甜美長相被誇「美到像AI」，上月受邀來台交流富邦悍將大巨蛋主題日，擄獲大批台灣粉絲也成功掀起話題，敲碗盼她來台發展。近日，有網友在Dcard發文好奇，「李珠珢VS李多慧，怎麼選擇」，引發議論。

有網友在Dcard以「李珠珢VS李多慧，怎麼選擇」為題發文，內容表示個人比較喜歡李多慧，提到她的優點除了跳舞很有魅力，還會拍有質感的影片、執行力很高等，認為以一個韓國小女生獨自前往台灣發展來說，真的很厲害。

南韓啦啦隊女神李多慧來台發展1年多，人氣居高不下。（圖／翻攝自IG @le_dahye）

不過近期李珠珢因為「三振舞」人氣飆升，近日來台也掀起旋風，許多粉絲更表示相當支持她來台灣發展。此現象讓原PO感到擔心，怕李多慧人氣因此逐漸下降。

李珠珢因「三振舞」暴紅，有粉絲敲碗她來台發展。（圖／翻攝自IG @my._.chuuu）

貼文曝光後，也引發不少網友發表看法，部分「李多慧派」的粉絲留言：「選多慧！她不一定最漂亮，但舞蹈她還是贏很多人的」、 「多慧在台已經有很穩定的基礎了，不必太為她擔心啦！」、「外表很主觀，但多慧舞蹈絕對大勝，而且那種討喜的感覺不是很多人學得來的」、 「選多慧，而且這麼多新韓援來，但多慧的代言活動還是很多，所以不用太擔心啦」。

不過也有網友表示 ：「我選珠珢，我就喜歡她不會職業笑的臉」、 「多慧越看越還好，當然是珠珢啊，每次看她都暈船」、 「李珠珢讓我想到剛出道的子瑜，高高的很漂亮然後很害羞」、 「李珠珢太可愛了」。