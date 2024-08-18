民眾黨政治獻金風波延燒，黨主席柯文哲表示，要啟動黨務改革，善後小組還是由立委黃珊珊負責。媒體人黃揚明表示，比起前立委蔡壁如涉及˙論文問題就辭掉不分區立委，民眾黨內會覺得這是兩套標準，所以他們會尊蔡壁如，而會貶黃珊珊。

黃揚明今(18日)在政論節目《新聞大白話》中表示，依照現在演變的情況，黃珊珊不會辭，中評會也沒那麼想鍘黃珊珊。如果中評會很認真的想積極處理並開鍘，周五早上11點開會，開到一半就可邀請黃珊珊、會計師端木正、時任競總財務長李文宗來說明，比如當天晚上也可以來說明，但中評會決定3天後再來開，感覺中評會沒那麼急著要處理。

黃揚明指出，前立委蔡壁如當初展現最高標準，為了民眾黨，涉及˙論文問題就辭掉不分區立委。從此之後，她就跟黨中央越來越邊緣，可是那時很多黨內同志感謝蔡壁如，她沒有把她的危機擴大為黨的危機。

黃揚明表示，可是現在面臨黨的危機，有人卻不在乎自己的政治責任，不會有任何動作，黨內就會覺得這是兩套標準，所以他們會尊蔡壁如，而會貶黃珊珊。