美國經濟數據回暖，進一步緩解投資者對美國經濟衰退的擔憂，美股迎來今年最佳單周表現，同時順利收復了月初暴跌的失土。但理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）明確指出，美國當前的經濟狀況不容樂觀，呼籲大家不要忘記書中「富爸爸」傳授的2大恐慌教訓。

羅伯特清崎今（18）日在社群平台X（前身為推特）上發文指出，富爸爸的恐慌教訓主要分為2點，一是「資本市場的恐慌情緒顯而易見」，二是「銀行的恐慌是看不見的」。

「資本市場的恐慌情緒顯而易見」，意味著每個人都知道股票、債券或房地產市場何時會崩盤；然而「銀行的恐慌是看不見的」，意即多數人往往無法得知他們的銀行何時會破產。這正是美國聯邦存款保險公司（FDIC）存在的意義，它確保如果銀行破產，民眾最多有25萬美元（約新台幣814萬元）的儲蓄得以受到保障。

不過羅伯特清崎也反問，大家為何不將大部分儲蓄從腐敗的銀行體系中取出，並儲存為黃金、白銀與比特幣？為何甘願成為破產貨幣體系的受害者？為何不聰明一點，將部分資產轉換為真正的貨幣（指黃金、白銀和比特幣）？

他最後提醒大眾，美國經濟真的很糟糕，務必保持警惕。