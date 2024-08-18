行政院會本周四（22日）將通過114年度中央政府總預算案，其中撥補政務有幾大項，以勞保基金公務加特別預算合計1,200億，及撥補台電1千億為最大宗，另撥補健保也有超過300億，住宅基金有200億。

行政院連兩年在中央政府總預算編列1千億撥補台電，期盼財務結構大幅改善。去年底台電累計虧損高達3,826億元，若立院通過撥補1千億元追加預算案，今年約可損益兩平或虧損在百億之內；倘若立院遲不審議，則台電今年底累計虧損將擴大至4,826億元以上，雖然資本額已增資達5,800億，尚不致資不抵債，但將惡化台電財務狀況。

知情人士說，台電僅6~9月夏月電價這幾個月有盈餘獲利，但全年還是會呈現小幅虧損，若立院未通過1千億追加預算，台電財務很接近資不抵債窘況。倘若立院9月中開議，將和電價審議委員會召開時間接近，台電必須假設今年有無1千億撥補，分析台電財務風險情況供委員參酌，作出是否反映電價決定。

知情人士指出，倘若1千億無法及時入袋，中東情勢又有變化，油價、氣價、煤價等成本一旦再度飆漲，對台電營運風險擴大。而台電發行很多公司債從事電源開發建設，若沒有挹注1千億，對台電付息的財務壓力雪上加霜，台電擔心國際情勢變化，撐不到明年4月電價檢討調整。

至年底經濟仍有不確定性，加上颱風過後通膨率上漲對物價嚴峻，4月電價調幅高達11％，卓揆日前表達希望10月電價以民生安定為考量，盡量穩定不調漲。9月電價審議委員會召開，有無1千億撥補水位，對台電財務安全影響甚大，相關人士說，會左右電價審議委員對10月電價動向看法。

電業法上會期修法後，依規定電價審議委員民間代表必須過半，經濟部已作業電價審議委員會組成名單，決增加一名學者專家，減少一名機關代表，讓外部民間委員代表過半。