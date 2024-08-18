氣象署發布10縣市大雨特報。（氣象署）

中央氣象署發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（18）日中部、東部、東南部地區及桃園、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

氣象署表示，今天台灣處於大低壓帶中，天氣不穩定，上半天大致多雲，零星地區有短暫陣雨，中午過後配合熱力作用午後雷雨發展旺盛，東半部及中部局部地區有大雨發生；氣溫方面沒下雨的時候仍然悶熱，高溫普遍介於32至34度間。

明天（19日）台灣仍處於大低壓帶中，而且西南風加強帶來充沛水氣，中南部地區及澎湖、金門、馬祖整天不定時有短暫陣雨或雷雨，有局部大雨發生的機率，尤其南部地區可能有局部短延時豪雨出現。

氣象粉專「台灣颱風論壇」下午發文提醒，接下來48小時，將進入這次西南風最強的時候！在西南風增強及低壓帶環境下，氣象署最新雨量預報，已經明確顯示南部地區會有不少的雨勢，明天（19日）凌晨起容易出現大雨，直到周二白天。