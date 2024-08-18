合庫金控前董事長董瑞斌(右二)與巴黎奧運羽球代表隊選手戴資穎(左二)、周天成(右一)及王子維(左一)。(圖／合庫銀行提供、吳靜君傳真)

彰銀前董事長凌忠嫄(中)與奧運國家代表隊選手邱意晴(左)、李彩綺(右)。(圖／彰銀提供、吳靜君攝)

第一銀行舉重隊好手陳玟卉（右）與一銀副總經理蔡淑慧（中）(圖／一銀提供、吳靜君傳真)

2024年巴黎奧運，中華奧運代表團有60名運動員、參加16項大賽，最終中華隊拿下2金、5銅好成績，舉國歡騰。值得注意的是，許多好手背後都有「公股銀」的支持，據統計，合庫、土銀與第一銀行每年至少2.5億元經費在運動選手的身上。

合庫銀自有桌球隊、棒球隊和羽球隊，培育相當多知名好手，這次奧運選手羽球隊就有球后戴資穎、周天成；桌球就有桌球教父莊智淵，以及鄭怡靜、林昀儒、高承睿等。合庫今年預算就有1.8億元，提供選手國內外比賽、訓練的交通、住宿費用，還有訓練場地、運動器材、聘用運動防護員、體能訓練師等。合庫銀的球隊教練會透過賽事中，找出潛力的選手，例如林昀儒11歲、戴資穎15歲就成為合庫的預備隊員，成為國手後，就可以正式成為行員，享有完整的薪資、福利、獎金，比賽成績優異則提供營養金、獎金及行政獎勵

土銀是1976年成立羽球隊、1997年土銀網球隊，這次奧運最為知名的選手，即為男子雙打金牌王齊麟，曹家宜則是土銀網球隊預備隊隊員。土銀每年千萬經費培育球員，2020東京奧運當時的經費大約3000多萬元，近年新增球員，經費預算不斷累積，2023年已經達到4500萬元、2024年更攀升到5800萬元。土銀提供營養費、比賽與訓練用服裝器材、參加國內外比賽旅費、外聘教練及防護員等外，球員退役還可轉當銀行員，職涯發展更多元選擇。

一銀培育舉重好手陳玟卉， 2024年參與巴黎奧運71公斤級女子舉重項目。前於2020東京奧運64公斤拿下舉重項目銅牌。一銀是1993年成立第一銀行桌球隊，後續贊助桌球、舉重、角力、柔道等，每年的金額也是破千萬元，2023年則是超過2000萬元。一銀是從基層起培育選手，提供營養金、服裝補助外，更聘請國手級教練指導、給予經費前往國外移地訓練及比賽累積經驗，提升技術水準，給予選手完善的環境與資源。另針對國內外賽事表現優異選手，加碼發給激勵金獎勵並公開表揚，以肯定選手的努力。

彰銀2022年成立「彰銀射箭隊」參與企業射箭聯賽，透過以賽代訓方式培育潛力優秀選手，這次奧運選手有邱意晴、李彩綺，獲得女子團體第5名。彰銀提供每位射箭隊隊員訓練費用、獲選亞運、奧運資格激勵獎金，同時奪牌激勵獎金，以鼓勵選手於賽場上締造佳績為國爭光。