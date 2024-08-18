影視大亨向華強和陳嵐（向太）的長子向佐，2019年娶回氣質女星郭碧婷，婚後育有一對兒女。雖然兩人不時會傳出婚變傳聞，但他們都以行動破除，兩人經常在各大節目中放閃。近日向佐上黃子韜節目，被問到夫妻間有吵架嗎？向佐強調：「真的從沒吵過架」，透露因為郭碧婷的性格，兩人根本不會吵架。

節目《跟我走吧》裡，黃子韜開著車，女友徐藝洋坐在副駕駛座，黃子韜問向佐和郭碧婷私下互動：「你們會吵架嗎之類的？」向佐回覆：「真的從來沒吵過架」，黃子韜驚訝回問：「真的假的」。向佐解釋妻子是個不吵架的人，他說：「她每一個家都有很多植物、動物，她面對的都是那些(人)，不用吵架，都特別的療癒的生活」。

向佐表示結婚5年和郭碧婷從未吵架。（圖／翻攝自微博）

向佐表示郭碧婷是一個非常理智、非常講道理的人，他表示兩人有衝突時，郭碧婷會先講道理、辯論。如果都不行的話，才會先冷處理一下。黃子韜聽完表示：「嫂子太像我了」，讓女友徐藝洋忍不住吐槽：「你那叫辯論？你那叫咆哮」。

向佐表示郭碧婷情緒穩定，不會和人吵架。（圖／翻攝自微博）

畫面一曝光後，引發熱議，話題也登上微博熱搜，網友的吐槽：「之前上戀綜在車上都吵過，網路是有記憶的」、「拉倒吧，開快車把郭碧疼都嚇懵了，怎麼吵？」、「之前上節目差點沒吵起來，是郭碧婷忍著沒跟你吵，自己一個人哭了」、「因為郭碧婷受氣當然不吵架」、「辯論和冷處理不就是出現矛盾吵架的過程嗎，難道非要互罵才叫吵架？」、「對呀，就他自己在那耍脾氣，郭都不敢還嘴的」、「看了浪姐郭碧婷太佛了，就不會發脾氣吧，根本不會跟他吵」。