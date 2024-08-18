今年中華民國第55屆世界兒童畫展今天在國立台灣藝術教育館南海劇場辦理國內特優獎及國外得獎代表頒獎典禮，來自貝里斯的獲獎者錄製了一段感言影片在典禮上播放，感謝中華民國提供了這個舞台，激勵了他們在人生的里程上擁有美好的藝文素養。

今年世界兒童畫展共有美國、日本、馬來西亞、瓜地馬拉等39個國家參加，有來自國內5萬多件、國外1萬多件作品報名參賽，本屆經選出國內特優獎83件、優選獎249件，國外金牌獎25件、銀牌獎35件、銅牌獎60件，於今天下午辦理頒獎典禮。

今年世界兒童畫展每件作品都有孩子獨特的想法與情感，如獲得特優的宜蘭市新生國民小學黃詠晴同學的「我愛做的事」，將既憂愁煩惱卻又樂此不疲的內心想法表現在作品上，用圖畫鼓勵自己繼續開心做自己的事。

獲得特優的新竹市東區建華國民中學李沂瑾同學的「話台灣」，刻劃出台灣市井小民的生活樣態、人情味的地方特色文化。

國外獲獎作品，如獲得金牌的波蘭11歲JULIA MALKOWICZ的「Football」，細膩的把足球賽動態情節表露無遺，射球進門後隊員歡呼與守門員的神情，成了強烈的對比，以及獲得金牌的羅馬尼亞13歲MARiA STEFAN 的作品「Romania」，畫出穿著傳統服飾與上帝間祝福的關係，表現出羅馬尼亞傳統與自然、強烈的信仰特徵。

另外還有兩位貝里斯的學生Adrian Bernard和Kammie Enriquez，分別在12年前（43屆） 及10年前（45屆）參加中華民國世界兒童畫展，並獲得銅牌獎。而現在Adrian Bernard已是一位建築師，Kammie Enriquez則在美國留學。

如果想了解更多兒童畫的故事，可前往國立台灣藝術教育館第三展覽廳及美學空間參觀（展覽自8月7日起至25日止）；另國內巡迴展及系列活動，主辦單位將邀請專家、學者透過兒童繪畫作品與師生、家長採互動方式進行深度對談，相關細節可上網中華民國兒童美術教育學會查詢。