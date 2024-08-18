大愛新戲《在光裏的人》與台日合作的布袋戲《東離劍遊紀4》，18日在桃園電影節舉辦世界首映，《在光裏的人》兩位男主角翁家明與王傳一飾演在「無醫鄉」嘉義大埔鄉行醫1、20年的偏鄉仁醫，翁家明被其他演員狂讚戲裡戲外都是好人、很照顧大家，「殺青時，他就坐在7-11，拿著他的信用卡對進來的人說想吃什麼就刷他的卡！」還有人爆：「是黑色的卡！」

臧芮軒也說：「家明哥後來就直接把他信用卡放在桌上，說『來！都刷這張！』，游小白還故意問可以買衛生紙嗎？」翁家明則說，因為當地沒有餐廳，就只有便利商店，「能請客的地方只有那家！」至於最後刷了多少錢，他說沒有看，「就這些人而已，是能吃多少？且7-11裡面東西也不貴，應該不過幾千元而已」，他說在當地拍戲數個月，在山上沒地方跑，大家平常約會的地方就是便利商店。

翁家明、王傳一在新戲合作。（陳俊吉攝）

《在光裏的人》製作人余政憲、導演林宏杰，昨率主演王傳一、翁家明、臧芮萱、張晏塵、黃采儀、游小白、蔡天嘉、廖曉彤、錦雯隨片登台，吸引不少觀眾爭看明星風采。飾演中醫師葉明憲的王傳一表示，除了為戲講台、客、中3種語言，開拍前他也花了數周學習中醫相關技能，葉醫師本人還到台北教他怎麼把脈、打太極拳，醫師爸爸一得知他要演中醫師，就提醒他千萬別真的對人下針，因為涉及醫療行為，劇中為病患針灸的戲都是由專業醫生擔任手替完成。但私下練習時，他就真的曾在導演林宏杰許可下，在對方虎口下針，他開玩笑說，到現在導演還活得好好的，應該是沒有問題。他還說，連劇中開的中藥處方都是真的，「不是亂寫，是真的中醫師開的藥方！」

大愛新戲《在光裏的人》主演18日出席桃園電影節世界首映。（陳俊吉攝）

翁家明劇中有許多外科縫合的戲，他說自己特別學「縫紉」，引起一片驚呼，他趕緊再解釋：「是縫傷口啦！」當時拿豬皮練習，才發現還真難，「要縫起來簡單，但要讓患者拆線後沒有疤痕，要縫得漂亮，就真的是很大學問，所以外科醫生不只醫術，美感也要好！」

《在光裏的人》全劇拍攝期大約4個月，其中有大部分時間都在大埔鄉實地取景，翁家明說，從台北出發，要先坐高鐵，再轉車進山區，總共要3個多小時車程，經過漫長曲折蜿蜒山路才能抵達現場，「坐車坐到懷疑人生」。劇組也因為與當地鄉民長時間相處，而培養出了真正的好感情，演員們會跟當地小學老師一起打排球，阿嬤、阿姨們也會常會請劇組吃豐盛新鮮食材料理的牛肉湯、雞湯或竹筍湯等，王傳一笑說他就曾至少當了5次Uber司機幫忙運送這些食物到劇組，「真的是常有溫情的地方！」而鄉民們甚至在殺青後，還會從山上寄自己種的青菜、芒果當禮物。

王傳一劇中中醫師葉明憲上身，為劇中兩個護理師臧芮萱、張晏塵把脈。（陳俊吉攝）

黃采儀飾演的村長夫人「翁媽」，有如當地居民眼中的「土地婆」，王傳一說，其實該劇有許多臨演都請當地的鄉民來演，「葉明憲醫生後期真的有幫她先生治療，有一場戲我們在演時，翁媽本尊在旁邊真的看不下去，因為她真的想起葉明憲幫她先生治療的畫面，我們就讓她先隔離、休息一下，因為翁爸已經走了」。