台南市南區黃金海岸船屋前方海域，18日下午5點26分許，有遊客發現1名年約30歲的女子落海，對方一度抱住消波塊石頭，隨後就朝外海漂去。市府消防局119獲報出動在附近巡邏的灣裡分隊、德興分隊消防人員下水搶救，大約11分鐘即接觸到溺水女子，並施救上岸。

消防救護人員檢視該女子沒有生命跡象，先替她進行CPR急救後，再由救護車送往成大醫院搶救。至於落海女子的身分、原因，正由警方調查中。

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