宜蘭童玩節入園人次突破53萬，創14年新高。閉幕表演。（吳佩蓉攝）

2024宜蘭國際童玩藝術節「童玩的多重宇宙」今（18日）圓滿落幕，由國外團隊菲律賓、祕魯及蒙古，聯演宜蘭民謠「丟丟銅」和觀眾說再見，結束為期44天的宇宙星際探索之旅，總計入園人數突破53萬人次，創下14年以來的紀錄。縣長林姿妙與議長張勝德現場預約2025宜蘭童玩節門票，大家相約明年見。

宜蘭童玩節7月6日開始至今日劃下圓滿句點，縣府團隊讓遊客們在童玩節就可以環遊世界，欣賞到世界各國民俗團隊的音樂、舞蹈及歌謠；今年共有17個國家、國內外超過50個團隊齊聚冬山河親水公園交流演出，除了精彩演出節目外，並規畫水、陸、空玩的戲水設施，豐富的跨時空科技展館，及高空冒險體驗。

童玩節閉幕典禮由來自荷蘭的Close-Act高蹺劇場及國內的果然劇團、新象劇團，帶來精彩閉幕秀「馬戲童樂會」，充滿驚奇與歡樂的特技演出。（吳佩蓉攝）

童玩節閉幕典禮由來自荷蘭的Close-Act高蹺劇場及國內的果然劇團、新象劇團，帶來精彩閉幕秀「馬戲童樂會」，充滿驚奇與歡樂的特技演出，讓觀眾驚呼連連。最後由林姿妙與張勝德一起觸控訂票機，預訂「2025 宜蘭國際童玩藝術節門票」，相約「2025宜蘭童玩節見」。

林姿妙表示，感謝全台鄉親好朋友的參與，倍增許多光彩，縣府同仁結合產官學的合作，除了文化、藝術、觀光、音樂及美食等，皆帶動士農工商的發展，讓今年度人潮突破以往；縣府秉持文化藝術推動，讓地方的根根深蒂固，讓宜蘭縣躍入國際舞台，期待2025年繼續推出更好的童玩節，讓童玩節源遠流長。

宜蘭縣長林姿妙（左）與縣議長張勝德（右）一起觸控訂票機，預訂「2025 宜蘭國際童玩藝術節門票」，相約「2025宜蘭童玩節見」。（吳佩蓉攝）

由宜蘭縣長林姿妙（中）抽出Suzuki汽車幸運得主是登錄序號202408170806來自桃園市的石先生。（吳佩蓉攝）

今閉幕並舉行「遊童玩好康抽汽車」公開抽獎，抽出Suzuki汽車幸運得主是登錄序號202408170806來自桃園市的石先生，還抽出iPhone、iPad、飯店住宿券、3D人臉辨識智能電子鎖、智慧廚餘機等家電，總價超過200萬元的獎品，所有中獎名單將公告在童玩節臉書及官網。