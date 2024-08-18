婁峻碩日前在新加坡開個唱，合體好友邱鋒澤對唱〈深淵〉嗨翻全場，邱鋒澤獻上蛋糕為婁峻碩驚喜慶生，現場粉絲更公然上演起「胸罩的逆襲」，紛紛把性感內衣丟上台向他示愛，讓他傻笑稱自己又變「內衣富翁」，開玩笑說：「工作室擺內衣禮物的衣櫥快塞不下了！」

婁峻碩獲粉絲熱情丟內衣示愛，間接讓邱鋒澤也「受益」，有前排粉絲朝著邱鋒澤丟內衣，隨後更「加碼」丟內褲，邱鋒澤興奮地笑說：「這是我第一次在台上收到內衣！」還一度想要打一探究竟，相當有趣。

婁峻碩在新加坡開唱，邱鋒澤擔任嘉賓並獻上蛋糕為他慶生。（想不到音樂工作室提供）

而將於9月生日的婁峻碩許願：「希望五堅情接下來的新專輯能受到大家喜歡，更期望明年五堅情能來新加坡辦全新的巡演！」此話一出全場歡聲雷動。 婁峻碩也特別演唱了主演電影《夏日的檸檬草》主題曲〈不小心〉為電影宣傳。

此外，當婁峻碩換上背心秀出精實臂膀時，台下歌迷猛喊「脫掉」，他卻求饒大喊「先不要」，原來他因為宣傳自己主演的電影《夏日的檸檬草》及《愛情城事》，再加上擔任男團選秀《SCOOL》導師，工作量三倍跳，靠吃美食紓壓，他說：「最近因為跑各地宣傳，飲食沒有控制，美食真的吃太多了，身材有點hold不住，請大家見諒！」並允諾新加坡歌迷，「下次來開唱，我一定『脫』給大家看！」