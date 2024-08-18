美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)成為民主黨總統候選人後，聲勢相當強勁，一般認為有著印度血統的她，能夠吸引到同為印度族裔的選票。不過一項調查發現，許多印裔美國人對於民主黨的非法移民政策感到失望，對其過於寬容的結果，就是對合法移民並不公平。

CNN報導，一個稱為「亞洲、夏威夷與太平洋島民族裔資料」(AAPI Data) 的智庫，其創辦人兼執行董事、加州大學柏克萊分校研究員拉馬克里什南(Karthick Ramakrishnan) 表示，雖然賀錦麗的印度背景有助於提高印度裔投票率，並激勵更多志願者，但他們並不是那麼的同族優先論，而是與多數美國選民一樣，許多印度裔美國選民將經濟視為他們最關心的政策問題。而他們對拜登政府的熱情已有所下降，因為不贊成他的經濟表現。

類似的法還有卡內基國際和平基金會(Carnegie Endowment for International Peace)南亞計畫高級研究員瓦什納夫(Milan Vaishnav)，他表示印裔美國人特別關注移民和氣候變遷。

密西根州草根政治組織者拉歐(Ratna Rao)表示，拜登政府關於非法越境和尋求庇護者的政策，令那些因大量處理積壓文件，正在忍受綠卡申請漫長等待的印度裔美國人感到不公平。

她說：「人們覺得民主黨人更關注非法移民，而不是那些一直努力工作、納稅並成為社區一部分的合法移民。」

另外，印裔美國人社區的某些部分，還有好幾個無法支持賀錦麗的理由，比如加薩戰爭的立場。學者表示，拜登對以色列加薩戰爭的處理方式，讓他失去了一些印度裔美國人的支持，他們希望看到美國對巴勒斯坦人提供更多支持。

印度裔美國穆斯林理事會執行董事艾哈邁德(Rasheed Ahmed)表示，考慮到現任印度莫迪政府對穆斯林和其他少數群體的政策和言論，他和同信仰的其他人正在等賀錦麗如何處理美國與印度的關係。他說：「我們希望看到副總統對印度少數民族的基本權利採取較合理的立場，在做出最後決定之前，我們大多數人都在觀望。」