必勝客是許多民眾想吃披薩時，首選的連鎖披薩餐廳之一。一位網友近日發現，必勝客取消提供辣椒粉、胡椒粉，消息曝光後引發熱議，許多嗜辣的網友紛紛驚呼太誇張。

原PO在PTT發文指出，他最近買必勝客披薩時，跟店員討要辣椒粉，沒想到此時店員卻表示不提供辣椒粉，還指著店內公告說明，未來必勝客不會再進辣椒粉、胡椒粉，「以上兩個庫存用光就沒了」。

必勝客公告，不再主動提供辣椒包。（讀者提供）

對此，許多網友紛紛回應，「蛤，連這也要省？」、「沒粉怎麼吃」、「這個真的太扯…」、「必勝客的乾辣椒粉對不吃辣的我來說，也是不會辣，而章魚燒披薩薄片灑上這乾辣椒粉，吃起來超香」、「不主動提供就算了，完全沒有也太瞎」、「這種配料也要取消…」、「每次都拿5包…至少給個辣椒吧」、「不加辣椒粉怎麼吃」。

根據必勝客門市公告，「邀您一同愛護地球，即日起不提供免洗餐具（叉／匙），亦不主動提供餐巾紙及辣椒包」。