有「小林依晨」封號的34歲女星臧芮萱，七夕情人節當天宣布6月6日與大她4歲、交往多年的YouTuber廖怡塵登記結婚，且已懷孕近5個月，官宣雙喜臨門後，她18日首度公開現身，與大愛新戲《在光裏的人》劇組一起出席桃園電影節世界首映活動。男主角王傳一打趣說：「所以妳是懷孕了！之前也不跟我們講，害我們一直叫妳減肥。」臧芮萱反駁：「我又沒有胖很多！」王傳一大笑說，「那是妳覺得！」

臧芮萱說，她大概1月殺青，當時還沒有懷孕，不過前陣子拍宣傳海報時剛好是懷孕懷期有點水腫，當時還被虧變胖，今天看到照片中的自己時也傻眼：「太肥了吧！」她說預產期是12月，寶寶是男生，但因寶寶有點大，擔心提前報到，「其實我吃不太下，每天只吃兩餐，但寶寶吸收滿好的。幸好我完全沒有不舒服症狀，很幸運，每天舒舒服服的！」

飾演中醫師的王傳一作勢幫懷孕的臧芮萱（左）、張晏塵把脈。（陳俊吉攝）

劇中是護理師、是翁家明飾演的林繁男醫師得力助手的臧芮萱說，劇中有一場戲是她要跳到病床上為病人急救，一開始她還不能放開，但是一旦入戲，真的就體會到護理師不顧自己，當下只想救活病人的心情。同樣飾演護理師的張晏塵也說，她也有一場戲是要在救護車上急救，一路在山路上飆車，她被摔得全身瘀青，「但是在那個東倒西歪的過程中，真的只是一心想著要救活病人！」