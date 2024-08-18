網紅「韓國女生Judy」以亮麗外型和傲人身材著稱，熱衷於台灣文化，常於影片中介紹台灣，其自然風格受到廣大網友喜愛。日前，她在影片中與啦啦隊女神南珉貞及其妹妹南至苑於台灣展開美食之旅，對於路人違規停車的反應引起台灣網友熱議。

「韓國女生Judy」來台多年，因外型姣好，且愛好台灣高粱，有「韓國酒帝」之稱，在影音平台上擁有逾60萬訂閱，可謂網紅正妹的代表。先前與多位啦啦隊正妹一同參與《炸裂吧！女孩》電視節目的錄製，雖曾因「封胸」爭議引發討論，但仍不減Judy的人氣。

韓國女生Judy，拍攝影片招待友人，在中壢街頭發現很多違停，但她堅決找停車位。（圖／翻攝韓國女生Judy／YT）

於最新的網路影片中，Judy駕車載著兩人前往品嘗冰品，抵達一家快打烊的冰品店時，卻發現附近合法的停車位稀少，路邊更有疑似違規停車的車輛，難以通行。南珉貞擔憂吃不到冰，提議直接找路邊空位停車，但Judy堅持尋找合法停車位或停車場，並表示：「其實不可以（違停），這些可能是違規停車，如果跟著停車，只會收到罰單。」

對於Judy對違規停車的嚴厲態度，中壢民眾有不同看法。有人認為停車位不足，違規停車是台灣的文化，也有人表示違規車輛多集中在用餐時段，且Judy拍攝當天為颱風天，附近開放紅黃線停車，但附近停車確實不易。

該影片片段後被知名臉書粉絲專頁「交通安全唬平安2.0」轉載，引起台灣網友熱烈討論。許多人讚賞Judy的守法態度，而轄區警方則表示，網紅拍攝當天為颱風天，附近開放紅黃線停車，因忠孝路道路僅有兩線道，停車位較少，平常都有巡邏，若發現違規停車，會進行勸導或開單告發，請民眾安心。