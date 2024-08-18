民眾黨主席柯文哲2024參選總統開立政治獻金帳戶，不過其中「個人捐款」的部分，有高達93.7％是以現金捐款，引發外界質疑，民進黨北市議員林亮君認為恐又是申報錯誤。柯文哲今(18日)表示，一看就知道錯誤，表示當時就勾錯了，絕大多數都是透過網路的小額捐款，「我們哪有那麼多現金！很少！」粉專「誰比朕更有力」提到民眾黨2020年4月3日曾在臉書公布競選經費細目，質疑2020可以公開透明，為何2024不可以？

「2020就可以，2024木可疑（不可以）？」誰比朕更有力今(18日)在臉書發文，引用台灣民眾黨2020年4月3日的臉書發文如下：

「為兌現選前承諾，與實現柯文哲主席改變政治文化的決心，台灣民眾黨財務監督委員會於今日正式對外公布第10屆立法委員選舉競選經費帳目，去(2019)年選戰期間，截至今(2020)年1月11日投票日止，政治獻金總收入計9524.8萬元、總支出計6501.5萬元、結餘計3023.3萬元。」

民眾黨表示：據本黨財務監督委員會查核後之競選經費收支表，去年選戰期間以選務費用支出項目佔最大宗，當中以廣告製播與宣傳費用之金額最高，達總支出36.28%，其次則為活動企劃與執行費用，佔總支出17.82%。

民眾黨強調：本黨秉持「開放政府、全民參與、公開透明」等三大理念，因此公開招募財務監督委員會，確實把關每一分經費之運用，並將其公開向社會大眾說明及檢視，本黨也期盼藍綠及其他政黨能秉持這樣的態度，確實向社會大眾公開競選經費內容，未來，本黨也將持續召開財務監督委員會，定期公開黨務費用收支。

民眾黨官方臉書當時表示：競選經費相關細目，已正式公告於本黨官方網站，歡迎各界至本黨官網查閱。