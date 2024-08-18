天光雜貨店的實體店鋪。（天光雜貨店提供）

由桃園市政府客家事務局與財團法人桃園市客家文化基金會設立的「天光雜貨店」，除了實體店鋪之外，也提供電商平台，讓客庄年輕品牌彼此串連。2024年年中元感恩月，天光雜貨店舉辦「以客為尊」主題活動，嚴選生活主食（米，麵食）與調味醬、農特產品、零食及文創、洗護商品等四大類項超過20多個品項，推出實體店鋪限定超值優惠價或是團購價。希望透過「以客為尊」的主題，凸顯用心研發的客家商品，也傳達客家人好客的精神，即日起至9月2日止，活動期間商品8.5折起，團購最高可享6折優惠。

天光雜貨店中元感恩推薦商品，龍德米庄生產的「營養之最．糙米」。（天光雜貨店提供）

天光雜貨店中元感恩推薦商品，由小農手匠生產之手工日曬麵線。（天光雜貨店提供）

天光雜貨店中元感恩推薦商品，三和青創生產之客家油蔥酥、福菜等醃漬食品。（天光雜貨店提供）

天光雜貨店中元感恩月推出多樣優質商品並提供優惠。包括龍德米庒「營養之最．糙米」，團購12包以上，一包150元；用四種麵粉比例，經過搓揉日曬而成的小農手匠「手工日曬麵線」，3罐麵線加一個茄芷袋，優惠價550元；三和青創「客家手醬系列」推出客家油蔥酥、醬冬瓜、福菜、菜脯小魚乾四種口味。此外，天光雜貨店中元感恩月推出各種客家傳統美味，包括新百王「客式泡菜」，團購12瓶以上優惠價120元；紫城農場推出的「客家福菜、酸菜」，優惠價70元起。

天光雜貨店中元感恩推薦商品：品牌新百王出產之客式泡菜。（天光雜貨店提供）

天光雜貨店中元感恩推薦商品，紫城農場出產之客家福菜、酸菜。（天光雜貨店提供）

天光雜貨店中元感恩推薦商品，由Be Swee彩蜂園出產之三種口味爆米花。（天光雜貨店提供）

天光雜貨店中元感恩月還推出以爆米花加入純蜂蜜調製的爆米花，三種口味優惠價120元；甜蜜糖手作「幸福米球旅行箱」米做的泡芙，一組四種口味優惠價530元；以永續小農RE'ME果菓，以蔓越莓、芭樂為原料的「小農雪花餅」、「無添加水果乾」等，兩包裝各4種口味，任選兩包優惠價216元。

天光雜貨店中元感恩推薦商品，甜蜜糖手作「幸福米球旅行箱」米球泡芙。（天光雜貨店提供）

天光雜貨店中元感恩推薦商品，品牌 RE´ME果菓出產之小農雪花餅（蔓越莓、草莓、芒果、香柚）。（天光雜貨店提供）

除了食品之外，天光雜貨店也推出文創、洗護商品，讓好兄弟、好姊妹可以好好打理門面及容顏。財團法人桃園市客家文化基金會表示，「天光雜貨店」貨架上每一商品不僅是客家好物，更是美好生活首選，同時也可推廣客家質感品牌，讓這些在地品牌可以在市場上發光發熱。