韓國啦啦隊人氣正妹李珠珢（이주은），自從爆紅後就掀起廣大台灣球迷討論，紛紛敲碗這位年僅20歲超新星能來台發展。隨著外界傳聞不斷，韓國網友氣到不行，還發起「絕對反對李珠珢進軍台灣！」的活動，掀起台韓網友激烈砲火。

據了解，李珠珢今年靠著起亞虎啦啦隊的招牌的魔性舞蹈「三振舞」在韓國爆紅，更被譽為繼李多慧、邊荷律之後的超新星，特別是有如AI的仙氣臉蛋和170公分的完美身材有望成為隊上的人氣女孩，更有球迷為了她，不惜拋下老婆孩子，偷偷跑到球場看她。與此同時，李珠珢的竄紅也掀起台灣球迷的關注。

宛如AI生成的李珠珢，被譽為起亞虎超新星。（圖／IG@李珠珢）

為此，就有韓國粉絲在YouTube上發起活動，並把影片命名為「絕對反對李珠珢進軍台灣！」短短一個月就湧入超過282萬觀看次數，底下的韓國網友們戰成一團。有的人認為李珠珢在韓國跳舞時都不會笑，認為去台灣發展是最好的選擇；但也有人痛批想當明星的話就別跳啦啦隊。

有趣的是，直到上個月月底，李珠珢與起亞虎啦啦隊來台參加富邦悍將大巨蛋主題日後，韓國網友的風向開始轉變。特別是李珠珢在IG上的一連串舉動，足以證明她非常享受台灣的一切，再加上台韓兩地媒體的大肆報導，以及外界傳聞，讓韓網陷入一陣騷動。

除了呼籲韓國職棒高層應該重視國內啦啦隊的地位，更有韓國球迷希望李珠珢簽訂「終身合約」，禁止女神到台灣發展，還有人留言說要抵制台灣，包含拒吃鳳梨酥、珍珠奶茶等台灣美食表達抗議。但也有台灣球迷反擊，認為李珠珢在相對保守的韓國只會步上李多慧的後塵，陷入永無止盡的負面聲浪中，不如來台灣比較快樂。

至於李珠珢的意願如何，還有待本人的回應。唯一可以確定的是，這段期間確實有台灣球團接觸中，可是現年20歲的李珠珢還在唸書，半工半讀就已經快忙不過來，應援班表越來越少，短期內進軍台灣的可能性不大。

有韓國網友揚言要抵制珍奶，要台灣不准帶走李珠珢。（圖／IG@李珠珢）