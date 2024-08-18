台東夏季聯合舞展策展人交棒 街舞老師黃南榮率5團街頭展演

卸下聯合舞展總召，街舞老師黃南榮率5組團體街頭展演。台東夏季聯合舞展Freedom Bboy。

台東夏季聯合舞展17日在台東市南京路熱鬧登場，今年擴大舉辦不限高中職學生參與，逾百名舞者台上揮灑青春與汗水，只見2小時展演後，眾人仍意猶未盡，會場成為battle舞台，舞者說「每年必須回來，透過舞展形式開同學會」，有街舞老師說「學生可能是回來看看老人們是否跳得動？」

台東夏季聯合舞展17日在台東市南京路熱鬧登場，Freedom Bboy。（蔡旻妤攝）

籌辦台東高中職舞展多年策展人黃南榮今年終於交棒給年輕一代，更專注表演，「心意不變，總希望能做到好」，帶領卑南國中、台東女中、2組世界展望會、同世代老人們共5支展演。身為b-boy的他說，在台東教學超過15年，願望是繼續保持體力，「只要有學生願意學，我就願意教，哪怕再遠我都會去」

少子化加上疫情影響，學舞孩子逐漸減少，各校熱舞社「倒社」，許多人選擇在家裡看短影音學舞；教學經驗逾十年的街舞老師黃南榮認為，在家與外出跳舞當然不一樣，室內吹著冷氣當然舒服，在戶外需有膽量、也更容易吸引人潮，而模仿容易淪為表象，真正的表演有文化底蘊，學生必須試著長時間練習各式舞風的基本功，才能開發原創性的舞蹈及享受舞台。

「出門戴上口罩、遇人就說社恐」黃南榮說，「我們只教孩子把口罩戴上，卻沒教他們怎麼拿下來，這是一個危機」練舞必須面對人與人，強調人際關係的溝通與合作，努力站上舞台，透過表演與觀眾交流，因此出門學習仍有必要性。

籌辦台東高中職舞展多年總召黃南榮（右二）今年將職務交棒，率領5團參與展演。（蔡旻妤攝）

卑南國中校友、今年大學畢業的高芷沁說，從國中開始接觸黃南榮老師的表演藝術課迄今10年，近期開始嘗試接觸教社團課程，發現當舞蹈老師也蠻有趣的，「每年暑假回來表演都有不同的感動，順便也來看老師，讓他知道我在這條路持續努力」。