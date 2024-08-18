巴黎奧運完成羽球男雙金牌連霸的成就之後，寶島羽球男雙好手李洋放下球拍，和女友一起到日本旅遊，享受難得的假期，也遇到熱情的台灣粉絲搶買單，讓他印象深刻。

成為選手之後，李洋透露每次出國都是比賽，今年賽季是他選手生涯最後一季，巴黎奧運之後目前也只排定台北羽球公開賽是正式比賽，奧運結束一回台，他又立刻整理行囊，只是這次不是出國比賽而是好好休息，結束日本旅遊行程，李洋陸續出席牧德盃、機能品牌服飾兩個公開活動，回憶日本行他笑說，不用帶著為了比賽想拚好成績的壓力出國，而是單純當個觀光客，讓他在國外終於可以一夜好眠。

由於很多台灣人也到日本旅遊，李洋遇到不少認出他的台灣遊客，他分享一些印象深刻的回憶，「排拉麵時有台灣球迷認出我，他消失一陣子後，手上多了紙跟筆請我簽名，還有在奈良吃飯的時候也遇到一家台灣遊客，他們想請我吃飯，店員過來要拿走我的帳單我還趕緊壓著直說不用，真的很感謝大家這麼熱情。」

回來大概一個禮拜馬不停蹄接受大家歡迎的林郁婷，18日上午參與鶯歌區公所舉辦的英雄遊行，讓她再次強烈感受到這股熱潮，「本來以為之前奧運英雄大遊行場面已經夠大了，鶯歌英雄遊行的歡呼聲也很大，讓我相當意外，不過自己現在真的暫時不太出門，感受到這股關注帶來的責任感。」