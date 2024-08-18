台鐵大林站被打女站務員親筆信揭辛酸，希望高層做出回應。（圖／翻攝臺灣鐵路產業工會）

台鐵嘉義大林站月初發生老翁攻擊女站務員事件，後引發議員施壓爭議，如今受害女站務員公開親筆信，向交通部長李孟諺與台鐵公司董事長杜微陳情，強調自己進入台鐵前，從未想過需要自購密錄器，這段時間遭受攻擊、辱罵，也證明職安預防、車站安全措施已失效，悲訴能夠安全上下班已成奢侈訴求，希望兩人能做出回應。

女站務員在信中表明身分，她是兩周前在工作中遭到民眾攻擊的大林站員工，事發至今平復心情後，希望透過這封信向兩位長官反映，也希望兩位長官看到這封信之後能夠有所回應。

女站務員表示，在考入台鐵局前，從未想過一份工作讓她需要自購密錄器、擔心今天是否又要被旅客攻擊、辱罵，甚至被地方民代施壓，也從未想過在發生這些事情之後，說要安全改革的公司，連保護員工都做不到。

女站務員感嘆，從旅客攻擊她的那一刻，就證明公司所謂職安預防、車站安全措施全部失效，事後的那些協助若非產業工會協助，甚至得一人獨自面對，面對已經不是第一次被攻擊、辱罵成為日常的時候，能夠安全上下班已經成為奢侈的訴求。

女站務員說，發生在自己身上這些事，是全台灣台鐵運務人員的縮影，由衷盼望改制後的公司、新上任的部長，能讓這樣的事停在她這件就好，「請告訴我與全台鐵路員工，交通部與公司會拿出什麼樣的方案，做員工真正的後盾？」