台鐵402次太魯閣號17日行經花蓮東里至東竹間疑撞擊石塊，列車一度停駛，所幸無人受傷，經鐵路警察追查發現，事故起因為1名少年惡作劇在軌道上排石頭，少年到案承認，家屬允諾管教，不過全案仍依法函送少年法庭。

台鐵402次太魯閣號昨天上午9時35分行經東里至東竹間K94＋400處，疑撞到一顆如足球般大的石頭，司機員發現輔助排障器有歪斜狀況，但判定列車仍可行駛，停駛約9分鐘後以慢行的方式抵達富里站，後續4516次列車雖至現場確認狀況，卻沒有發現石頭或其他路線障礙，不過還是通報鐵警及工務段確認。

鐵警花蓮分局指出，花蓮16日清晨發生芮氏規模6.3地震，隔日清晨便傳出東竹地區出現火車撞擊石塊意外，造成列車排障器損壞，起初多數人誤以為是地震後土石鬆動釀禍，不過警方到場發現，案發地附近軌道沒有山坡，反而與平面道路多有平行、交會，因此立即成立專案小組，蒐羅各方面相關影像，全力追查石塊來源。

鐵警花蓮分局表示，經專案小組在眾多證據中抽絲剝繭，發現1名未成年少年涉案，經約談到案，該少年坦承在軌道排石惡作劇，訊後依公共危險罪、少年事件處理法函送法辦。