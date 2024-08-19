8月17日至18日，大陸交通運輸部所屬福建海事局、東海救助局共同實施「2024年台灣海峽海上巡航執法行動」。據大陸央視旗下新媒體「玉淵譚天」報導，此次行動歷時30.5小時，巡航總里程413海浬，到達了台灣海峽中部以東2海裡的範圍內，最南端已經到達了台灣淺灘，巡航覆蓋面積，比往年範圍更廣。與此同時，大陸國家相關部門已經建立了大數據系統。可以對過往台灣海峽的船隻進行大數據實時監測和分析。

報導稱，這次行動增強了大陸海事管理機構對台灣海峽的海上交通管控和應急救援能力。此前，涉海部門已經在金門附近海域實現了常態化執法巡查，現在這樣的「常態化」已經進一步延伸。 ‍

什麼是對台灣海峽的管控能力？可以從執行這次任務的船隻細節來看。報導引述大連海洋大學法學教研室副主任邢政觀察，大陸海事部門主要履行海上交通安全監督管理、航海保障、船舶的檢驗登記等行政管理和執法職能，還會承擔水上搜救以及相關組織協調、海上船舶事故調查等工作。

執行這次任務的三艘公務船，分別是「海巡06」「海巡0802」「東海救115」。

「海巡06」是大陸部署在台灣海峽首艘大型巡航救助船，也是目前台灣海峽體量最大、性能最優的公務船艇。

「海巡06」、「海巡0802」搭載了最先進的監測設備，能夠做到全天候、全方位的觀察、監測、搜索、取證。具備強大的「陸海空天」一體化數據交互、通信協調和聯動指揮能力。這就相當於擁有了一個能夠實時收集和分析海上狀況的現代化移動指揮中樞。

參與此次巡航執法任務的，還有一艘遠洋救助船——「東海救115」。之所以被冠以「遠洋」，是因為它的續航力達10000海浬，幾乎能夠抵達世界上任何一個港口。

「東海救115」能夠頂著12級颱風出海，完全能夠適應台灣海峽全域常年受大霧、颱風、寒潮疊加影響的複雜海況。作為中國東海上救助能力最強的「排頭兵」，「東海救115」現在已經參與過109次救援，救助過700多人，挽回財產損失50多億元（人民幣）。

報導稱，從船隻配備可以發現，不管是監管執法，還是緊急救援，大陸海事部門在台灣海峽都已經完全具備了全面管理的硬實力。

為什麼增強對台灣海峽的管理能力和水平至關重要？

報導指出，這就要說到這次航行線路中一個值得注意的細節：此次巡航執法行動的範圍，覆蓋到了台灣海峽中部以東2海浬的地方，最南端已經到達了台灣淺灘。

長期以來，作為世界最繁忙的航道之一，台灣海峽內部船舶流量大，航行線路十分密集。

以本次巡航的起點平潭為例，作為兩岸往來的重要港區，今年上半年，港區外貿進出口貨物達26.73萬噸，同比增長了57.47％。而這還只是台灣海峽船舶流量的一小部分。整個福建沿海地區，2023年港口貨物吞吐量達7.5億噸。其中，躋身吞吐量全球前30的港口，就有兩個。這些船，絕大部分需要經過台灣海峽。

除了連接東西兩岸，台灣海峽還有諸多南北向航路。由於東西、南北不同方向的航線錯綜複雜，海峽中至少形成了五大航路交叉點。而大型船舶的航線，大多位於海峽中部，離岸較遠。在這些交叉點水域，船舶發生碰撞的風險大，格外需要交通秩序的管理。

這些航線，很多都是客貨到達台灣的必經之路。數據顯示，位於台灣島西側和北側海岸的高雄港、台中港和基隆港承載了台灣地區八成以上的貨物吞吐量，其中光高雄港就佔了接近一半的比重。要到達台灣島西岸，大多數船隻都需要穿過台灣海峽中部海域。因此，保障船隻在台灣海峽中部海域的航行安全，對於保障台灣本島人員、經貿和物資通道暢通，極為重要。

報導稱，為了對台灣海峽進行更加精準、高效、全面地管理，大陸國家相關部門已經建立了大數據系統。可以對過往台灣海峽的船隻進行大數據實時監測、分析。這些信息具體包括：船名、船號、航速、噸位，以及航行狀況等。來自台灣地區的船隻同樣也在監測分析的範圍內。

而大陸的海事、海警、海監以及漁政等涉海部門都可以共享數據，這些數據也會進一步成為海上巡航執法活動的重要考量和指標。

在信息化手段的支撐下，今年以來，從海警巡航執法的「金門模式」到「東引島、烏丘嶼模式」，再到不固定路線的新模式，大陸涉海部門在台灣海峽的海上巡航執法行動，實現了多部門配合、軍警協同，並向著全天候轉變的升級和強化。

也就是說，海事、海警、海監、漁政等多部門，已經逐漸在台灣海峽織起了一張全面覆蓋式的「安全網」。

報導稱，這樣一張「網」的背後，是涉海法律、制度和規範的不斷完善，而這張「網」的目的，是讓台灣海峽每一條來往的船隻、台灣地區民眾的權益得到更充分地保障。

就拿伏季休漁來說，對於保護台灣海峽海域的生態環境非常重要。兩岸漁民都在這片海域捕撈，維持良好的生態環境，才能使捕魚的生計長長久久。

《中華人民共和國海警法》頒布後，就明確了對非法捕撈問題的處置方式。而包括台灣漁民在內的所有船隻，在台灣海峽捕魚的活動都在法律的約束範圍內。

報導稱，「最近，福建海警就依法登檢查扣了一艘涉嫌違反休漁規定、進行非法捕撈的台灣籍漁船。這樣做，維護的是兩岸共同的利益。」

除了約束性的措施，在涉及台灣的規定上，大陸涉海部門還在創造更多的聯通與融合。

去年6月起，福建海事局試點開展大陸首批兩岸聯合培養國際郵輪船員項目，到目前為止，共有146名台胞獲得大陸發放的船員證書。今年福建海事局又再度推出了「為台胞在閩參加多種類船員培訓、申辦大陸船員證書提供便利」等措施。

獲得船員證書，就意味著可以到郵輪上實習，去郵輪求職就業。中國是全球第二大郵輪市場，來自台灣地區的民眾，完全可以共享大陸發展的空間和機遇。