台中市萬和宮今晚舉辦普渡法會，由萬和宮董事長蕭清杰等主持開香儀式。（陳淑娥攝）

台中市萬和宮今晚舉辦普渡法會。（陳淑娥攝）

台中市萬和宮今晚舉辦普渡法會，大批熱情信眾手持清香，耐心排隊入廟參香。（陳淑娥攝）

今天是中元節，台中市萬和宮傍晚舉辦普渡法會，今年代辦普桌高達1800桌，創歷年紀錄，此外，加上信眾自備供品374桌，逾2000桌供桌在廟埕一字排開，相當壯觀。今晚雖然雨勢不小，但信徒熱情仍不減。

萬和宮傍晚6時開香，普度法會由法師主持坐座，率領董事長蕭清杰及董監事、信眾，依次到座台前爐、大士爐、地基主爐、孤魂爐參香。包括台中市消防局長孫福佑、立委何欣純、廖偉翔、市議員朱暖英、劉士州、何文海、吳佩芸等均共襄盛舉。

萬和宮每年接受信眾代辦普桌，供品內容豐盛，今年代辦數量高達1800桌，加上信眾自備供品達374桌，總計2174桌再創歷年新高，在7、800坪的廟埕一字排開，相當壯觀。廟方指出，今年超過6成的供品，信徒表明不領回，將由廟方做公益捐給多個弱勢族群。

晚間雨勢不小，但大批熱情信眾手持清香，在廟方工作人員引導下，耐心排隊入廟參香，隨後信眾跟著虔誠頌經消災祈福。慶讚中元節普渡是萬和宮年度重要法會之一，不僅禮聘法師頌經祈福，也接受信眾代辦普桌，法會極為莊嚴隆重。