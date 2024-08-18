在美中關係日益緊張的背景下，美國民主黨副總統候選人沃爾茲在中國的經歷成為政治對手攻擊他的「靶心」，共和黨人指控他與共產黨的中國保持了數十年的聯繫，他如果當選將不利於美國。

《德國之聲》隨著美國明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）成為2024年大選民主黨副總統候選人，這位在美中西部地區贏得廣泛支持的州長，如今走上全國政治舞台，成為美國選民關注的焦點。然而，隨著他政治影響力的擴大，沃爾茲與中國的關係也成為了激烈的政治爭議的中心。

沃爾茲在25歲時曾在中國教書一年，這段經歷不僅讓他與中國建立了深厚的聯繫，也成為他未來政治生涯中一塊重要的背景，沃爾茲在26歲時結束了在中國的一年教學經歷，1994年他結婚後也前往中國度蜜月。在擔任國會議員期間，沃爾茲還參與了一個專門追蹤中國人權狀況的委員會，他還曾與達賴喇嘛共進午餐，與香港民主運動活躍人士，這些都是令北京不悅的舉動。

對於沃爾茲引發的議論，中國政府對此保持低調，並試圖抑制公眾對沃爾茲經歷的討論。中國外交部發言人毛寧拒絕評論沃爾茲的事件，稱美國大選是內政事務。陸媒《觀察者網》則報導了沃爾茲在中國教學期間的故事，強調他「友好、隨和，深受學生喜愛」。

報導說，隨著沃爾茲成為民主黨副總統候選人，共和黨人迅速將其與中國的關係作為攻擊的重點。眾議院監督與問責委員會主席科默（James Comer）宣佈委託包括聯邦調查局(FBI)在內的機構對沃爾茲的中國聯繫進行調查，質疑他是否可能成為北京影響力操作的目標。科默發表聲明說，沃爾茲與中國的「長期且親密的關係」應該引起美國人民的關注。

共和黨人認為，沃爾茲與中國的關係不僅複雜，而且可能對美國的利益構成威脅。阿肯色州參議員科頓（Tom Cotton）認為沃爾茲「欠美國人民一個解釋」，需要說明他與中國長達35年非同尋常的關係。佛羅里達州參議員盧比奧（Marco Rubio）則指責沃爾茲是「北京精心培養未來美國領導人的一個例子」。

然而，沃爾茲的發言人查恩（Teddy Tschann）回應稱，共和黨人是在扭曲基本事實，試圖通過撒謊來轉移公眾對川普─萬斯議程的注意力。他強調，沃爾茲一直在為人權和民主而戰，並多次對抗中國共產黨。

有專家指出，沃爾茲的中國經歷或許反而能增強美國對中國共產黨批評的可信度。美國聖母大學全球事務副教授賈羅斯（Kyle Jaros）認為，在當前美中關係競爭加劇的背景下，任何與中國的互動都容易被視為可疑，甚至受到公開指責。這種攻擊手段在美國政治中已成為一種常見的策略。

報導說，儘管受到來自共和黨的強烈攻擊，沃爾茲的中國經歷在一些專家看來，反而可能增強美國對中國共產黨的批評力度。沃爾茲的豐富經歷展示了一個擁有中國經驗但仍保持對中國政府道德清晰立場的政治家形象。